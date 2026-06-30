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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
353
Час на прочитання
2 хв

Сирський відверто розповів, чи має конфлікт з Федоровим

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував чутки про нібито розкол у військовому керівництві.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Сирський відверто відповів на чутки про конфлікт із Міноборони і командою Федорова

Сирський відверто відповів на чутки про конфлікт із Міноборони і командою Федорова / © ТСН

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував інформацію про наявність конфлікту з міністром оборони Михайлом Федоровим.

Про це Сирський заявив ексклюзивно для ТСН у межах національного телемарафону «Єдині новини».

«Я можу тільки повторити слова міністра оборони — у нас немає жодного конфлікту. У нас кожен виконує свій обов’язок, у кожного є свої завдання — у Міністерства оборони свої, у Генерального штабу Збройних сил свої завдання», — запевнив Сирський.

Водночас, він визнав, що між відомствами «виникають періодично питання, можливо протиріччя, які обговорюються і вирішуються».

«Тому що питання переважно стосуються повноважень, де вони перетинаються і яким чином треба їх вирішити», — каже головком ЗСУ.

Також Сирський розповів про спільну роботу Генштабу та команди Федорова над реформою проходження служби та комплектування війська. Зокрема, йдеться про зміну підходів до призначення та звільнення з посад, а також про підвищення рівня грошового забезпечення для військовослужбовців.

«Ми спільно працювали над реформою, ці пропозиції до зміни порядку проходження служби комплектування, мається на увазі, в плані комплектування посад, звільнення з посад, збільшення рівня грошового забезпечення. Те, що було напрацьоване міністерством, ми теж брали участь. І після анонсування цих реформ чи змін було широке обговорення серед командирів, серед особового складу», — сказав він.

За словами Сирського, пропозиції, напрацьовані Міноборони, уже пройшли широке обговорення серед бойових командирів та особового складу. Після спільної наради всі зауваження та правки з фронту були узагальнені й передані до Міноборони для подальшого опрацювання.

«В умовах, коли триває така війна, ми не маємо права просто конфліктувати, тому що це тільки на користь ворогів», — резюмував Олександр Сирський.

Раніше очільник Міноборони Михайло Федоров різко відповів на чутки про рейтинги та політичні амбіції. Також він розповів, чи має конфлікт з головкомом ЗСУ Сирським.

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Дата публікації
Кількість переглядів
353
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