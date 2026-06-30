Волосся. / © pexels.com

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Волосся може випадати не лише через сезонні зміни чи стрес. Часто причина ховається у щоденних звичках і харчуванні — організму може не вистачати важливих речовин для нормального росту волосся.

Експерти у коментарях Vogue España пояснили які продукти варто додати до раціону, щоб підтримати здоров’я волосся.

«Випадіння волосся майже завжди пов’язане з дефіцитом поживних речовин. Найчастіше — це низький рівень заліза, феритину, вітаміну D, вітаміну B12, цинку та омега-3 жирних кислот і недостатнє споживання білка», — пояснив спортивний дієтолог Абхішрі Гоял.

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Окрім того, певні звички, такі як надмірно обмежувальні дієти, нерегулярний час прийому їжі, надлишок кофеїну або недостатня гідратація можуть безпосередньо змінити цикл росту волосся, змушуючи фолікули передчасно припиняти свою фазу росту.

Шпинат

Шпинат забезпечує залізо, фолієву кислоту та вітамін А – необхідні поживні речовини для сприяння належному насиченню шкіри голови киснем. Це допомагає підтримувати здоров’я волосяних фолікулів, стимулювати ріст волосся та зменшувати ламкість. Також у шпинаті є антиоксиданти й вітамін С, який допомагає організму краще засвоювати залізо — важливий елемент для міцного та густого волосся.

Насіння чіа

Насіння чіа є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот, які допомагають зменшити запалення та сприяють зволоженню шкіри голови. Воно також містять білок, цинк, магній та антиоксиданти, які підтримують міцність волосся, допомагають зберегти здоров’я волосяних фолікулів і можуть сприяти його природному росту.

Волоські горіхи

Волоські горіхи мають гарний вміст корисних жирів - омега-3 жирні кислоти та мінерали допомагає підтримувати здоров'я волосяних фолікулів та контролювати запальні процесс. Горіхи також містять біотин, цинк, вітамін Е та антиоксиданти, які можуть допомагати зміцнювати структуру волосся, зменшувати ламкість і підтримувати його природний блиск.

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Сир кисломолочний

Кисломолочний сир забезпечує високоякісний білок і кальцій — два важливі елементи для структури волосся7. Крім того, сир містить амінокислоти, необхідні для відновлення та зміцнення волосся, допомагає підтримувати його густоту й здоровий вигляд.

Лосось

Ця риба містить омега-3 жирні кислоти, вітамін D та білок – поживні речовини, які можуть допомогти покращити густоту волосся та зменшити сухість. Лосось - один з найкращих джерел як білка, так і корисних жирів для відновлення тьмяного або ослабленого волосся.

Нагадаємо, ми писали про те, чому волосся стає пухнастим та як приборкати неслухняні пасма.

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