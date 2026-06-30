Французькі бульдоги / © Associated Press

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Французькі бульдоги вже який рік поспіль утримують звання найпопулярнішої породи собак у світі. Їх люблять за компактність, чарівність і неймовірний характер, який поєднує лагідність, відданість і легку впертість, про це розповіло видання Good Housekeeping. Саме їхня «збалансована вдача», прив’язаність до людини та адаптивність роблять їх ідеальними для життя у місті та передмісті. Але за цим милим образом ховається набагато більше цікавих історій, ніж може здатися, на перший погляд.

Вони зовсім не французи

Попри назву, французькі бульдоги походять не з Франції, а з Великої Британії. У XIX столітті майстри мережива з Ноттінгема вивели маленьку версію бульдога як собаку-компаньйона. Під час промислової революції частина з них переїхала до Франції разом зі своїми улюбленцями, тож саме там порода отримала свою «французьку» славу.

Їхні знамениті вуха не завжди такі

Ті самі впізнавані «кажанячі вушка» не з’явилися одразу. Народжуються французькі бульдоги з м’якими, опущеними вушками. У когось вони підіймаються вже у 4 тижні, у когось — лише після 10 тижнів або навіть пізніше. Кожен цуценячий «дизайн» розкривається у власному темпі.

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Вони не просто гавкають

Французи — це окремий жанр спілкування. Замість класичного «гав» вони можуть видавати драматичні звуки, від високих криків до майже «пташиних» нот. А ще у них є фірмове зворотне чхання, яке звучить як ніби собака задихається, хоча насправді це особливість породи, пов’язана з короткою мордочкою.

Вони не створені для плавання

Їхні міцні тіла, великі голови та щільна будова мають чарівний вигляд, але мають побічний ефект. Французи погано плавають через щільні кістки, масивну передню частину та короткі дихальні шляхи. Тому глибока вода для них — небезпечна зона. Максимум, який їм підходить, — легке «занурення лап».

Спека — їхній головний ворог

Французькі бульдоги належать до брахіцефальних порід — тобто мають пласку морду та короткий ніс. Через це вони гірше регулюють температуру тіла. У спеку вони швидко перегріваються, а сильне дихання може спричинити брахіцефальний обструктивний синдром дихальних шляхів (BOAS). Саме тому їх потрібно уважно контролювати у теплу погоду.

Вони увійшли в історію мистецтва

У Парижі 1890-х Французькі бульдоги були майже такими ж звичними, як танцівниці кабаре у Монмартрі. Вони супроводжували жінок із богемного світу, навіть потрапляли на полотна художника Анрі де Тулуз-Лотрека, який зображав нічне життя міста. Так ці собаки стали частиною мистецької історії Парижа.

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Французький бульдог був навіть на «Титаніку»

Серед пасажирів легендарного лайнера був і французький бульдог, на ім’я Gamin de Pycombe — чемпіон своєї породи. На жаль, він став однією з жертв катастрофи. За легендою, його навіть можна побачити у видаленій сцені фільму «Титанік», де собака біжить крижаною водою поруч із Джеком і Роуз.

Французькі бульдоги — більше, ніж просто тренд або мила зовнішність, це порода з несподіваним британським корінням, королівськими зв’язками, мистецькою історією, навіть місцем у легенді «Титаніка». Вони не ідеальні плавці та не люблять спеку, зате чудово вміють закохувати у себе з першого погляду та, здається, саме за це їх і обожнює весь світ.

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