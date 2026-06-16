Як зробити котів щасливими: чому варто посадити саме ці дві рослини, які їм подобаються

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Вирощування рослин для задоволення котів — це дуже корисно. Чотирилапі — чудові компаньйони в садівництві, і, за винятком випадкових екскрементів посередині клумби, не завдають жодної шкоди. Тому здається справедливим потішити їх рослинами, які їм активно подобаються.

Коти будуть нюхати їх, валятися і міцно засинати посеред них. Ці рослини добре витримують таке жорстоке поводження, але всі вони міцні. За ними легко доглядати та вони достатньо гарні, щоб заслужити місце в саду, вони є простим способом зробити ваш двір привабливішим для ваших котів.

Котяча м’ята

Котяча м’ята / © Credits

З усіх рослин, які подобаються котам, котяча м’ята отримує перший приз. Вона містить сполуку під назвою непеталактон, яка під час вдихання викликає ейфоричну реакцію мозку, що призводить до катання, муркотіння, а іноді й до біганини. Ця реакція нешкідлива та не викликає звикання і зникає приблизно через 10 хвилин. Після цього кішка стає несприйнятливою до дії котячої м’яти до двох годин, тому не хвилюйтеся, що вашій кішці цей стан блаженства, викликаний рослиною, трохи сподобається. Також немає переїдання у малюків, оскільки котяча м’ята не впливає на кошенят, поки їм не виповниться приблизно 6 місяців.

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Котяча м’ята — це витривала багаторічна рослина, яку дуже легко вирощувати в зонах 3-9. Однак вирощуйте її в кашпо на ділянці, оскільки вона належить до родини м’ятних і, як і багато її родичів, любить бурхливо рости. Котяча м’ята виростає до 70 см заввишки, і хоча вона має досить гарні білі або блідо-рожеві квіти, іноді з фіолетовими цятками, ви не будете вирощувати її заради декоративності, оскільки вона має схильність до нерівних стебел. Однак, якщо ви регулярно прищипуєте кінчики стебел — і ваша кішка із задоволенням допоможе вам у цьому завданні — котяча м’ята виростає в густу, кущисту купку листя, яка має чудовий вигляд у горщику для патіо.

Найкраще зрізати відцвілі квітучі стебла, оскільки котяча м’ята легко розсіюється самостійно. Також зріжте стебла, щоб вони висохли, і ви могли дати їх своїй кішці на зимові місяці.

Не всі чотирилапі у захваті від котячої м’яти. Чутливість до неї є спадковою рисою, і лише близько 70% котів мають її, тому не хвилюйтеся, якщо ваша кішка не реагує.

Валеріана

Валеріана / © Credits

Валеріана лікарська містить сполуку актинідин, яка за структурою схожа на непеталактон, і вважається, що її запах схожий на феромони котів. Хоча сполука зосереджена в коренях, вона також міститься в листі, і коти труться об стебла, а іноді й гризуть листя. На відміну від заспокійливого ефекту, який валеріана лікарська має на людей, вона стимулює котів гратися, муркотіти та кататися, а потім добре дрімати, часто просто біля рослини.

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Для повного ефекту валеріани вам потрібно зібрати коріння. Зачекайте, поки ваша рослина пробуде в землі принаймні два літа, а потім викопайте її. Найкращий час для цього — восени, коли рослина відімре. Добре помийте коріння та повісьте його в провітрюваному місці для висихання. Будьте обережні: коріння валеріани пахне старими шкарпетками.

Потім подрібніть корінь і зберігайте його в герметичній бляшанці. Використовуйте помірно і не давайте понад половину чайної ложки за раз. Якщо ваша кішка схильна їсти корінь валеріани, покладіть невелику її кількість у котячу іграшку — ковтання невеликої кількості нешкідливе, але вживання великої кількості може спричинити розлад шлунка або блювоту.

Валеріана лікарська — це велика рослина, що виростає до 90-150 см заввишки з гарними суцвіттями білих або блідо-рожевих квітів, як у саду. Ще не пізно її сіяти на сонці або в півтіні. Однак валеріана звичайна любить вологий ґрунт, тому вам потрібно буде добре поливати її протягом літа, поки вона приживається. Притисніть насіння до поверхні вологого ґрунту та ледь дуже легко присипте, оскільки йому потрібне світло для проростання.

Вирощування валеріани просте — і щойно вона приживеться у вашому саду, ви не обійдетеся без неї в зонах 3-9. Це рослина, яка розсіюється самостійно, тому, якщо ви не хочете, щоб вона поширилася по вашому саду, обріжте стебла, щойно вони закінчать цвісти. Не плутайте цю рослину з червоною валеріаною, яку коти ігноруватимуть.

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Якщо ваша кішка вагітна, має будь-які проблеми зі здоров’ям або приймає будь-які ліки, проконсультуйтеся з ветеринаром, перш ніж давати їй будь-які стимулятори.

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