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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

У сукні кольору екрю і з червоною вишивкою: дружина прем'єр-міністра Великої Британії на саміті G7

Вікторія Стармер обрала для дипломатичного заходу світле вбрання з делікатною вишивкою.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Подружжя Стармерів і Макронів

Подружжя Стармерів і Макронів / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і його дружина Вікторія Стармер зявилися на офіційній церемонії прибуття лідерів на саміт G7, який цьогоріч відбувається в Евіан-ле-Бен у Франції. Британське подружжя зустрічали президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон.

Кір і Вікторія Стармери, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Кір і Вікторія Стармери, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Вікторія для такої події обрала ніжний літній образ. На ній була довга сукня кольору екрю з V-подібним вирізом і тканинним поясом, який підкреслив талію. Особливу увагу привертала червона вишивка на рукавах і по боках, яка стала головним акцентом вбрання і додала йому романтичного настрою.

Кір і Вікторія Стармери, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Кір і Вікторія Стармери, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Образ Вікторія доповнила туфлями кольору металік на зручних підборах і срібним ланцюжком з підвіскою-перлиною. Волосся вона уклала м’якими хвилями й одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.

Кір і Вікторія Стармери, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Кір і Вікторія Стармери, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Кір Стармер з’явився у класичному чорному костюмі, білій сорочці і краватці з червоним горошком.

Кір і Вікторія Стармери, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Кір і Вікторія Стармери, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Нагадаємо, Вікторія Стармер у романтичній квітковій сукні і срібних слінгбеках зустрілася з Макронами у Лондоні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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