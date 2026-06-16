Мама вибила двері і врятувала доньку: на Львівщині затримали пенсіонера за розбещення дитини

На Львівщині затримали пенсіонера за розбещення дитини

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На Львівщині поліція затримала 75-річного чоловіка за підозрою у розбещенні 11-річної дівчинки. У Стрийському районі поліцейські взяли під варту літнього чоловіка, якого підозрюють у вчиненні розпусних дій щодо дівчинки-сусідки.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

75-річний пенсіонер розбещував 11-річну дівчинку: поліція затримала чоловіка

Зловмисника впіймала на місці злочину мама дитини. За скоєне підозрюваному загрожує покарання — до 8 років позбавлення волі.

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За даними правоохоронців, інцидент стався 10 червня близько 20:30 в одному з сіл району. 75-річний місцевий мешканець помітив 11-річну дівчинку, яка їхала повз його подвір’я на велосипеді.

Він заманив її до себе додому, зачинив вхідні двері зсередини, після чого вчинив щодо дитини розпусні дії.

Крики та плач дівчинки почули її мати разом з односельчанкою. Жінки вибили двері будинку, завадили кривднику та негайно викликали поліцію.

На місце події прибули ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група Стрийського районного управління поліції. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Слідчі оголосили про підозру затриманому за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України — «Розбещення неповнолітніх». Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Знімали дитячу порнографію «для сімейного архіву»

Нагадаємо, у Полтаві правоохоронці викрили подружжя, яке з дворічного віку власної доньки протягом кількох років знімало її у порнографічних фото- та відеоматеріалах, а також вчиняло щодо дитини розпусні дії. Під час обшуків удома в родини вилучили комп’ютерну техніку з доказами злочинної діяльності.

Служба у справах дітей уже вилучила шестирічну дівчинку з сім’ї. Батькам повідомлено про підозру у виготовленні дитячої порнографії, примушуванні малолітньої до участі в цьому та розпусних діях, а батькові — ще й у зберіганні цих матеріалів.

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Суд взяв підозрюваних під варту без можливості внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Самі ж батьки провину не визнають і стверджують, що знімали все виключно для «сімейного архіву».

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