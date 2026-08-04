Медогляд до школи 2026: що треба встигнути, поки не почалися черги

Дитина у лікаря / © Associated Press

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Медогляд до школи 2026 року потрібно пройти в закладі охорони здоров’я перед початком навчального року. Після огляду батькам видадуть документи для дитини, які згодом варто віднести до школи.

Чинний Порядок, затверджений наказом МОЗ № 1351, говорить про обов’язковість медогляду для зарахування до закладів загальної середньої освіти. Тому батькам варто не затягувати, адже до початку навчального року залишилось не так багато часу.

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Яку довідку видають після медогляду

За результатами огляду для подання до закладу освіти видають витяг із медичної картки амбулаторного хворого за формою № 086/о — «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)». Саме цю форму передбачає чинний Порядок МОЗ № 1351, а не форму № 086-1/о, яку можна зустріти у старих роз’ясненнях.

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Під час огляду лікар первинної медичної допомоги оцінює стан здоров’я дитини та за потреби направляє її на додаткові обстеження. У довідці мають бути коректно зазначені персональні дані, дата огляду й медичний висновок, зокрема інформація про групу для занять фізичною культурою, якщо вона передбачена формою.

Наказ № 1351 окремо визначає, що результати медичного огляду для зарахування дитини до закладу освіти чинні протягом року від дати проходження. Тому не обов’язково проходити процедуру саме напередодні 1 вересня, якщо дійсний результат огляду вже є.

Як пройти медогляд без зайвого головного болю

Зручний маршрут для батьків має такий вигляд:

Уточнити у школі, які документи, у який спосіб і до якої дати приймає конкретний заклад. Звернутися до лікаря первинної медичної допомоги, з яким у дитини укладено декларацію. Дитячий медогляд проходить у присутності батьків або іншого законного представника. Пройти огляд і призначені обстеження. Отримати форму № 086/о та перевірити правильність внесених даних. Передати довідку до школи відповідно до інструкцій адміністрації.

Чи потрібна форма № 063/о та що уточнити у школі

Чинний наказ МОЗ № 1351 називає для подання за результатами медогляду до закладу освіти форму № 086/о. Він не встановлює форму № 063/о як універсально обов’язковий документ для зарахування до школи. Дані про щеплення можуть зберігатися в медичній документації дитини.

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Перед візитом або передаванням довідки запитайте у школі:

до якої дати приймають документи;

кому їх передавати — медичному працівнику, адміністрації чи комусь іншому;

чи потрібен паперовий оригінал, копія або інший формат;

чи потрібно додатково підтверджувати дані про щеплення.

Не сприймайте повідомлення з батьківських чатів як загальнодержавну вимогу: організаційні правила можуть відрізнятися в різних закладах.

Чекліст для батьків

Знайти контакти лікаря первинної медичної допомоги. Уточнити у школі строк і спосіб подання документів. Записати дитину на медичний огляд. Пройти огляд лікаря ПМД і стоматолога, якщо дитина вступає до першого класу. За направленням пройти додаткові консультації або дослідження. Отримати та перевірити форму № 086/о. Уточнити у школі, як підтвердити дані про щеплення, якщо це потрібно. Передати документи в узгоджений із закладом строк.

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