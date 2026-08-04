Варене чи смажене яйце: де менше калорій і що обрати на сніданок

Варене яйце / © pexels.com

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Варене яйце зазвичай має меншу калорійність, бо під час приготування до нього не додають олію чи масло. Смажене яйце теж може бути частиною збалансованого раціону, але його енергетична цінність сильніше залежить від жиру на сковороді та продуктів, які подають поруч.

ТСН.ua, пояснює, що відповідь на запитання «що корисніше» не зводиться до назви страви. Для повсякденного вибору варто зважати на спосіб приготування, розмір порції та склад усього сніданку.

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Що корисніше — варене чи смажене яйце

Якщо порівнювати готові продукти без інших складників, варене яйце має меншу енергетичну цінність на 100 г, ніж смажене. Смаження не робить яйце «забороненим» продуктом, проте олія або масло додають калорій, а бекон, ковбаса, сир і жирні соуси можуть збільшити поживність страви ще більше.

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Варене яйце зручніше, коли хочеться точніше контролювати склад порції. Смажене можна готувати з невеликою кількістю жиру й поєднувати з овочами, якщо це відповідає вашому раціону.

Скільки калорій у вареному та смаженому яйці

USDA FoodData Central наводить такі значення на 100 г готового продукту:

Варіант Калорійність на 100 г Що важливо врахувати Яйце, зварене круто 155 ккал Порція масою близько 50 г — орієнтовно 78 ккал Яйце, смажене 196 ккал Значення залежить від розміру яйця та кількості жиру Яйце, смажене з тваринним маслом 182 ккал

Цифри в таблиці наведені на 100 г, а не «за одне яйце». Фактична калорійність залежить від маси яйця, способу смаження та того, скільки жиру залишилося в готовій страві. Зайві калорії у сніданку можуть надходити не лише з яйця, а й з доданих продуктів.

Чому олія змінює відповідь

Різницю між вареним і смаженим яйцем часто створює не саме яйце, а жир для приготування. Чайна ложка, столова ложка олії чи шматочок масла — це різна кількість доданих інгредієнтів, тому одна й та сама назва страви не гарантує однакової калорійності.

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Окремо варто оцінювати продукти, які потрапляють на тарілку разом із яйцем. Бекон, ковбаса, жирний сир і соуси можуть додати не лише калорій, а й насичених жирів. Овочі та помірна кількість жиру допомагають зробити сніданок простішим за складом без категоричної заборони смажених яєць.

Скільки яєць можна їсти на день

Американська кардіологічна асоціація (AHA) зазначає, що більшість здорових людей можуть включати до двох цілих яєць на день до здорового раціону.

За підвищеного LDL-холестерину, інших чинників ризику або генетичної схильності до високого холестерину кількість яєць і весь раціон краще обговорити з лікарем чи дієтологом. Краще у таких випадках також звертати увагу на джерела насичених жирів і харчового холестерину.

Як зробити сніданок із яйцями легшим

готуйте яйце з мінімально необхідною кількістю олії чи масла;

додавайте овочі замість звичної порції ковбаси, бекону або жирного соусу;

порівнюйте не лише яйце, а весь склад тарілки;

враховуйте розмір порції та спосіб приготування.

Варене яйце полегшує контроль калорійності, але смажене не є проблемою саме по собі. Найбільше змінюють поживність страви доданий жир, супровідні продукти та загальний баланс раціону.

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