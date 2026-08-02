В Україні подорожчають яйця, хліб і м'ясо: економіст пояснив, що буде з цінами у серпні

Ціни на продукти в Україні / © Pixabay

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У серпні в Україні очікується подорожчання низки продуктів харчування. Зокрема, більше доведеться заплатити за яйця, хліб, молоко, м'ясо, морожену рибу, морепродукти та цукор. Водночас сезонні овочі та частина фруктів, навпаки, можуть стати дешевшими.

Такий прогноз у коментарі для сайту ТСН.ua озвучив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Які продукти подорожчають

За словами економіста, у серпні ціни формуватимуться під впливом двох протилежних чинників: сезонного здешевлення базових продуктів і впливу дорожчих валюти та пального.

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"Ціни у серпні формуватимуться під тиском двох протилежних трендів: сезонного здешевлення базових продуктів та проінфляційного впливу дорогої валюти та пального. Оскільки паливний акциз та курс долара/євро демонструють зростання, собівартість логістики та імпорту підвищується. Вітчизняні товари реагують на це із затримкою у 2–3 тижні, тоді як імпорт дорожчає майже одразу", — пояснив Олег Пендзин.

За прогнозом експерта, яйця поступово подорожчають на 5–10%, або на 1,5–3,5 грн за десяток. Серед причин він назвав сезонне зниження продуктивності птиці у спеку, скорочення пропозиції від домашніх господарств, а також здорожчання комбікормів, ветеринарних препаратів і доставки.

Хліб масових сортів, за оцінкою Пендзина, додасть у ціні 3–5%, або 0,8–1,2 грн за буханку. Попри новий урожай зернових, внутрішні ціни орієнтуються на експортний паритет, а хлібозаводи враховують у вартості нові витрати на логістику.

Молоко та м'ясо, зокрема свинина і курятина, можуть подорожчати ще на 3–7%. Свинина, за прогнозом, зросте в ціні на 10–20 грн за кілограм. Основними причинами економіст назвав зменшення надоїв через спеку, високу вартість охолодження сировини та подорожчання логістики.

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Крім того, морожена риба та морепродукти можуть подорожчати на 7–12%, адже це повністю імпортний сегмент ринку, який найбільше залежить від курсу валют і вартості пального.

Також очікується підвищення цін на цукор — на 3–5%, або 1–1,5 грн за кілограм. За словами експерта, це пов'язано із сезонним піком попиту через домашнє консервування та збільшенням вартості доставки.

Що може стати дешевшим

Водночас, за прогнозом Олега Пендзина, городина для борщового набору — картопля, капуста, морква, буряк і цибуля — може подешевшати ще на 15–25% завдяки піку збору врожаю з відкритого ґрунту.

Також на 20–30% можуть знизитися ціни на огірки, помідори та кабачки, а кавуни, дині, яблука і груші — на 10–15%.

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Крім того, економіст не прогнозує зростання роздрібних цін на соняшникову олію та крупи. За його словами, ціни на олію стримуватимуть очікування нового врожаю та наявні залишки переробки, а крупи не дорожчатимуть, за винятком макаронних виробів із твердих сортів пшениці, які переважно є імпортними.

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