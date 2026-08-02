Чому після кавуна чи дині болить живіт: лікарі назвали несподівану причину

Кавун, диня / © Фото з відкритих джерел

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Кавун і диня є одними з найулюбленіших літніх фруктів. Проте для деяких людей навіть кілька скибок можуть закінчитися здуттям живота, спазмами чи діареєю. Причиною таких симптомів нерідко є не сам фрукт, а порушення засвоєння фруктози.

Про це пише egeszsegkalauz.hu .

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Що таке фруктоза

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Фруктоза, або фруктовий цукор, природно міститься у багатьох фруктах, меді та деяких овочах. У нормі вона всмоктується у тонкому кишківнику й використовується організмом як джерело енергії.

Однак у частини людей цей процес порушений. Тоді фруктоза не засвоюється повністю та потрапляє до товстого кишківника.

Чому після дині можуть виникати неприємні симптоми

У товстому кишківнику фруктозу починають розщеплювати бактерії, що супроводжується утворенням газів і накопиченням рідини. Через це можуть з’явитися:

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здуття живота;

біль або спазми;

підвищене газоутворення;

діарея.

Кавун і диня містять відносно багато фруктози, а влітку їх часто їдять великими порціями. Якщо здатність організму засвоювати фруктозу знижена, навіть кілька великих скибок можуть спровокувати неприємні симптоми.

Не кожен біль у животі свідчить про непереносимість фруктози

Фахівці наголошують, що дискомфорт після вживання дині не завжди означає порушення засвоєння фруктози. Диня також містить багато води та клітковини, тому надмірна кількість фрукта, особливо після ситної їжі, може викликати відчуття переповненості та дискомфорт навіть у здорових людей.

Крім того, подібні симптоми можуть виникати при синдромі подразненого кишківника (IBS) та інших захворюваннях травної системи.

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Як перевірити, чи є проблема

Якщо після продуктів із високим вмістом фруктози регулярно виникають однакові симптоми, варто звернутися до гастроентеролога.

Порушення всмоктування фруктози можна виявити за допомогою водневого дихального тесту, однак остаточний діагноз встановлює лікар після оцінки симптомів і результатів обстежень.

Чи потрібно повністю відмовлятися від дині

Не обов’язково. Багато людей із порушенням засвоєння фруктози добре переносять невеликі порції, тоді як великі викликають неприємні симптоми. Іноді проблеми виникають лише тоді, коли диню поєднують з іншими продуктами, багатими на фруктозу.

Втім, якщо після кожного вживання кавуна чи дині з’являються біль у животі, здуття або діарея, лікарі радять пройти обстеження та за потреби скоригувати раціон разом із дієтологом.

Фахівці також наголошують, що поширене порушення всмоктування фруктози не слід плутати зі спадковою непереносимістю фруктози. Остання є рідкісним вродженим захворюванням, проявляється ще у дитячому віці та потребує повної відмови від продуктів, що містять фруктозу, під контролем лікарів.

Раніше йшлося про те, чому не варто просто швидко мити овочі та фрукти під краном. Їх краще спочатку замочити у воді з додаванням соди або солі, а вже потім ретельно промити чистою водою. Безумовно, перший спосіб обирають за швидкість. Але таким чином ми можемо "заселити" продукти ще більшою кількістю бактерій та шкідливих мікроорганізмів, адже такій воді міститься багато хлору та різних домішок.

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