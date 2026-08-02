ЗСУ вдарили по Саратовському НПЗ та низці інших військових об’єктів РФ: деталі від Генштабу

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У ніч проти 2 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об’єктів на території Росії. Під ураження потрапили Саратовський нафтопереробний завод, аеродром «Енгельс», нафтобаза у Калузькій області та місце зберігання й запуску ударних безпілотників у Брянській області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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За інформацією військових, на Саратовському нафтопереробному заводі зафіксували влучання з подальшою пожежею. Підприємство є одним із найбільших НПЗ Поволжя, здатне переробляти близько 7 мільйонів тонн нафти на рік і, за даними Генштабу, забезпечує потреби військово-промислового комплексу та армії РФ. Наразі масштаби пошкоджень уточнюються.

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Також під удар потрапив військовий аеродром «Енгельс» у Саратовській області. Після влучання на території об’єкта спалахнула пожежа. На цьому аеродромі базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які Росія регулярно використовує для ракетних атак по Україні.

Крім того, українські військові уразили нафтобазу «Людиновська» у Калузькій області, яка використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів для російської армії.

Ще однією ціллю стало місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Навлі Брянської області.

У Генштабі також повідомили, що 1 серпня було уражено пункти управління безпілотниками противника в районах Ольхожемчугова Курської області РФ, а також поблизу Берестка на Донеччині, Січневого на Дніпропетровщині та Яблукового у Запорізькій області.

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У Силах оборони наголосили, що й надалі завдаватимуть ударів по військових об’єктах противника, щоб послабити його спроможності вести війну проти України.

Раніше Зеленський підтвердив ураження трьох НПЗ у Росії. Йдеться про обʼєкти у Башкортостані, що розташовані майже за 1600 кілометрів від українського кордону. Ці підприємства щороку переробляють мільйони тонн нафти та мають важливе значення для економіки РФ. Також атакований підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, який після удару затонув у Чорному та Азовському морях. Зеленський подякував українським військовим за влучність.

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