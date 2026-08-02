Кремль готує смертоносний запас: експерт назвав ракети, які Росія береже для нових атак

Ракета «Циркон»

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Росія накопичує протикорабельні крилаті ракети типу «Циркон» не для атак по морських цілях, а для ударів по цивільному населенню України. Також продовжує накопичувати ракети «Іскандер».

Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 каналу.

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За його словами, противник навчився використовувати певну GPS-навігацію для атак цим типом ракет. Однак, як звернув увагу експерт, виникає запитання: де росіяни беруть сигнал від супутника GPS для наведення цілей.

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«З „Оніксом-М“ аналогічна ситуація. На початку гарячої фази росіяни виробили орієнтовно 450 ракет, потім активно били ними по Одещині, Дунаю, портах», — зауважив авіаексперт.

За його прогнозами, зараз росіяни мають 150–200 ракет «Онікс-М», тому вони їх використовують, а «Іскандери-М» накопичують.

Він проаналізував одну з останніх атак ворога і вказав, що удари були землетрусного типу. Це, на його думку, може означати, що або була збільшена бойова частина, або могли бути використані північнокорейські ракети KN-23, оскільки вони мають більшу кількість вибухівки.

Атаки РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, 1 серпня Росія завдала смертельного удару по Києву, застосувавши балістику. Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки у різних районах столиці. За останніми даними, внаслідок атаки загинули дев’ятеро людей, ще десятки дістали поранення.

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Через ворожий удар будівля посольства Литви в Києві зазнала пошкоджень. Одна з ракет вибухнула за декілька метрів від дипломатичного представництва. Міністр закордонних справ Литви емоційно відреагував на російську атаку по столиці.

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