Кремль готовит смертоносный запас: эксперт назвал ракеты, которые Россия бережет для новых атак

Ракета «Циркон»

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Россия накапливает противокорабельные крылатые ракеты типа Циркон не для атак по морским целям, а для ударов по гражданскому населению Украины. Также продолжает накапливать ракеты «Искандер».

Об этом сообщил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 канала.

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По его словам, противник научился использовать определенную GPS-навигацию для атак этим типом ракет. Однако, как обратил внимание эксперт, возникает вопрос: где россияне принимают сигнал от спутника GPS для наведения целей.

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«С „Ониксом-М“ аналогичная ситуация. В начале горячей фазы россияне произвели ориентировочно 450 ракет, затем активно били ими по Одесщине, Дунаю, портам», — отметил авиаэксперт.

По его прогнозам, сейчас у россиян есть 150–200 ракет «Оникс-М», поэтому они их используют, а «Искандеры-М» накапливают.

Он проанализировал одну из последних атак врага и указал, что удары были землетрясительными. Это, по его мнению, может означать, что либо была увеличена боевая часть, либо могли использоваться северокорейские ракеты KN-23, поскольку они имеют большее количество взрывчатки.

Атаки РФ по Украине — последние новости

Напомним, 1 августа Россия нанесла смертельный удар по Киеву, применив баллистику. Наибольшие разрушения получили жилые дома в разных районах столицы. По последним данным, в результате атаки погибли девять человек, еще десятки получили ранения.

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Из-за вражеского удара здание посольства Литвы в Киеве получило повреждения. Одна из ракет взорвалась в нескольких метрах от дипломатического представительства. Министр иностранных дел Литвы эмоционально отреагировал на атаку по столице.

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