"Пошла ты на*уй": в Милане водитель такси набросилась на украинок с матом и средним пальцем

Водитель такси в Милане набросилась на украинок / © inpoland

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Нападения и оскорбления украинцев за границей по национальному признаку продолжаются. В этот раз неприятный случай произошел в Италии с украинками. Когда женщины ехали в такси сервиса Bolt в Милане, водитель такси, услышав украинский язык, обругала нецензурно женщин, начала их оскорблять и показывать непристойные жесты.

О случае стало известно из Threads.

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Водитель такси в Милане набросилась на украинок с нецензурной лексикой и жестами

Историей поделилась пользовательница aniadaniliuk:

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«Ехали сегодня с подругами в такси компании @bolt_ukraine в Милане. Всю поездку с водителем Татьяной никто не контактировал, мы между собой общались на украинском языке. По окончании поездки, когда выходили из машины, подруга сказала „дякую“, на что мы получили реакцию в виде оскорблений, нецензурной лексики и жестов».

На видео попал только один фрагмент ссоры, а до него таксистка позволила себе немало обидных слов и жестов, добавляет девушка.

Девушка направила обращение в компанию-перевозчика и ждет реакции. Она добавила, что больше всего обидно то, что в 2026 году человек, работающий в сфере обслуживания, позволяет себе плохое отношение к людям из-за языка, на котором они говорят.

В украинском Bolt пообещали провести проверку.

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По имеющемуся скриншоту известно, что женщину-таксистку звали Таня. А судя по кадрам видео, таксистка могла быть россиянкой.

«Показать тебе средний палец, чтобы ты „зразумела“? Иди на*** отсюда. Потому что вы меня бесите, украинки. *****, понаехали сюда. Давай, иди отсюда. По-украински она со мной говорит, пошла *****», — заявила таксистка на видео.

В комментариях под публикацией украинцы возмутились:

«„Панаехали“ говорит она в Милане?»

«Ох и рашистская мерзость»

«Девушки, если вы действительно хотите ее наказать, то делайте обращение согласно итальянскому закону, а также обращайтесь к представителям Болта Эстонии, потому что на видео вы и спасибо ей сказали, несмотря на ситуацию».

Также в комментариях нашлась девушка, которая тоже ехала с этой Татьяной. Она поделилась, что это было в прошлом году. Эта женщина тоже спросила украинок, откуда они, и начала говорить с ними на русском.

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«Я, конечно, ответила резко, что по-русски не разговариваем и не знаем. Тогда она просто промолчала, но вайб уже был неприятен, и чувство, что она из России, но хотелось просто поскорее выйти. Вам она показала свое настоящее лицо».

Конечно, в комментарии пришли и люди, которые начали заявлять, что украинцы за границей не должны общаться на украинском, а только на английском и языке страны пребывания.

В комментариях напомнили, что в Италии предусмотрена строгая уголовная ответственность за расизм и ксенофобию — основными наказаниями являются Закон Манчино (Legge Mancino) и статьи УК 604-bis и 604-ter. Женщину могут наказать следующими методами: лишением свободы до 1 года 6 месяцев или штрафом до 6 000 евро, или за подстрекательство к ненависти — лишением свободы от 6 месяцев до 4 лет.

Нападения на украинцев в Польше: последние новости

Напомним, в Польше правоохранители задержали 63-летнего жителя гмины Лешноволя после публикации в социальных сетях видео, на которых он угрожал украинцам, оскорблял их по национальному признаку и повредил их автомобиль. Записи опубликовал 25-летний украинец, проживающий с подозреваемым в одном многоквартирном доме.

В середине июля в полицию Пясечно поступило заявление о публичных оскорблениях, после чего было открыто уголовное производство. Мужчина находится в следственном изоляторе: за совершение преступлений на почве национальной ненависти и угрозы ему грозит до трех лет лишения свободы.

Еще один из десятков случаев нападений поляков на украинцев произошел вблизи Скавины. Поляк из строительной бригады на территории склада Lidl напал на двух граждан Украины из другой компании. Он нецензурно обзывал потерпевших, призвал их идти «на фронт» и применил физическое насилие, в то время как украинцы не отвечали на провокации.

Поскольку нападающий был одет в жилет с надписью «Grupa Stadnicki», компания по производству защитных щитов быстро идентифицировала рабочего. Член правления Лукаш Стадницкий заявил о недопустимости такого поведения и сообщил о немедленном увольнении агрессивного сотрудника без слушания его объяснений.

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