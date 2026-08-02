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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Закарпатье парень насмерть сбил женщину и умер за рулем мотоцикла

Парень сбил женщину на дороге — она умерла карете «скорой».

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Авария произошла в селе Концово

Авария произошла в деревне Концово

В селе Концово Ужгородского района произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста и женщины-пешехода. 16-летний водитель сбил внезапно вышедшую на дорогу женщину.

Об этом сообщили в полиции Закарпатья.

Известно, что 16-летний житель села Минай, двигаясь на мотоцикле в селе Концово, совершил наезд на внезапно вышедшую на дорогу 60-летнюю местную жительницу. От травм женщина скончалась в карете скорой во время проведения реанимационных мероприятий.

После наезда мотоциклист проехал еще несколько десятков метров, после чего остановился на обочине, упал с транспорта и скончался. Причина его смерти будет установлена по результатам СМЭ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. По делу назначен ряд экспертиз.

Напомним, во Львовской области произошло ДТП — столкнулась легковушка с автобусом. В результате 11 человек получили травмы.

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Дата публикации
Количество просмотров
401
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