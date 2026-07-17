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Смертельная экскурсия: в ДТП со школьным автобусом погибли 20 детей
Дети отправились в путешествие, чтобы увидеть одну из главных достопримечательностей Уганды. Полиция рассматривает несколько версий аварии.
В Уганде произошло ужасное ДТП с участием школьного автобуса, которое унесло жизни более 20 человек.
Об этом пишет Dailystar.
По официальным данным местной полиции, в результате аварии погиб 21 человек, из которых 20 являются детьми и один — взрослый.
Трагедия произошла вечером в селе Чеквати, расположенном в округе Капчорва на востоке страны, и уже признана одним из самых кровавых ДТП с участием несовершеннолетних в регионе за последние годы.
Как сообщил представитель полиции Майкл Кананура, автобус перевозил группу школьников, возвращавшихся с экскурсии в знаменитые водопады Сипи. Дети отправились в путешествие из столицы страны Кампалы, чтобы увидеть одну из главных достопримечательностей Уганды.
По предварительным данным следствия, водитель транспортного средства потерял контроль за управлением. Автобус съехал с трассы, после чего на полной скорости врезался в большой камень на обочине и перевернулся. Удар был настолько сильным, что шансов выжить у оказавшихся в эпицентре аварии пассажиров практически не осталось.
В результате аварии многие дети получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, пострадали трое взрослых, сопровождавших группу. Всех раненых оперативно доставили в ближайшие медицинские учреждения, где им предоставляется экстренная помощь.
Полиция Уганды уже приступила к масштабному расследованию обстоятельств трагедии. Среди основных версий рассматриваются техническая неисправность автобуса, превышение скорости, усталость водителя из-за длительной поездки или неблагоприятных дорожных условий.
Напомним, в Харьковской области перевернулся автобус со школьниками. Микроавтобус съехал в кювет. В результате переброски транспорта в больницу доставили троих детей и двух взрослых.