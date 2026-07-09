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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1097
Время на прочтение
1 мин

Под Киевом — новое смертельное ДТП с поездом: погибла 26-летняя женщина, первые детали

Женщина скончалась от полученных травм на месте. Полиция проводит расследование.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Поезд переехал женщину

Поезд переехал женщину

На железнодорожном вокзале города Ирпень поезд сообщением «Дарница — Коростень» сбил 26-летнюю женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

О случае сообщили в полиции.

В результате наезда от полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

ДТП с участием поезда — последние новости

Под Белой Церковью на железнодорожных путях трагически погиб мужчина. Это произошло 5 июля. Поезд совершил наезд на мужчину с велосипедом, который пересекал пути в запрещенном для этого месте.

В поселке Квасилов Ровенской области поезд столкнулся с маршруткой: четыре человека погибли, есть раненые.

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Дата публикации
Количество просмотров
1097
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