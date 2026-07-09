Под Киевом — новое смертельное ДТП с поездом: погибла 26-летняя женщина, первые детали

Поезд переехал женщину

Реклама

На железнодорожном вокзале города Ирпень поезд сообщением «Дарница — Коростень» сбил 26-летнюю женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

О случае сообщили в полиции.

В результате наезда от полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Реклама

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

ДТП с участием поезда — последние новости

Под Белой Церковью на железнодорожных путях трагически погиб мужчина. Это произошло 5 июля. Поезд совершил наезд на мужчину с велосипедом, который пересекал пути в запрещенном для этого месте.

В поселке Квасилов Ровенской области поезд столкнулся с маршруткой: четыре человека погибли, есть раненые.

Новости партнеров