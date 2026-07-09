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Под Киевом — новое смертельное ДТП с поездом: погибла 26-летняя женщина, первые детали
Женщина скончалась от полученных травм на месте. Полиция проводит расследование.
На железнодорожном вокзале города Ирпень поезд сообщением «Дарница — Коростень» сбил 26-летнюю женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.
О случае сообщили в полиции.
В результате наезда от полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).
ДТП с участием поезда — последние новости
Под Белой Церковью на железнодорожных путях трагически погиб мужчина. Это произошло 5 июля. Поезд совершил наезд на мужчину с велосипедом, который пересекал пути в запрещенном для этого месте.
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