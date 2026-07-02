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Под Ровно страшная авария: поезд на переезде раздавил маршрутку с людьми — есть погибшие (фото, видео)
Из-за столкновения поезда и маршрутки в Ровенской области погибли пассажиры маршрутного микроавтобуса. Судя по фото, удар пришелся на заднюю часть маршрутки.
В поселке Квасилов Ровенской области поезд столкнулся с маршруткой: четыре человека погибли, есть раненые.
Об этом сообщает ГУНП в Ровенской области.
По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и маршрутного автобуса произошло около 13:55.
В результате ДТП есть погибшие и травмированные. На данный момент известно о трех погибших. Травмированным оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте аварии работают полицейские и экстренные службы.
«Количество травмированных сейчас выясняется, они были госпитализированы. Погибли три человека», — сказала в комментарии для ТСН.ua спикер полиции Ровенщины Мария Юстицкая.
По ее словам, также выясняется причина этого смертельного ДТП.
Впоследствии в ГСЧС области для редакции ТСН.ua сообщили о четырех погибших и 13 травмированных.
«По предварительной информации, погибли 4 человека, 13 травмированы. Но эта информация еще будет уточняться», — рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Ровенской области.
В Сети распространили фото с места трагедии. Как видно на снимках, удар пришелся на заднюю часть маршрутки. Транспортное средство смято, а стекло посыпалось со всех окон.
Детали жуткой аварии от «Укрзализныци»
В «Укрзализныце» рассказали, что предварительно погибли пассажиры маршрутного микроавтобуса.
«На железнодорожном переезде в Ровенской области произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с поездом. Предварительно есть погибшие и пострадавшие среди пассажиров микроавтобуса», — говорится в сообщении пресс-службы.
Движение на участке, где произошла авария, временно ограничено.
Сейчас а месте происшествия работают все службы: правоохранители, спасатели и работники железной дороги.
Напомним, на днях в Киеве произошло новое смертельное ДТП. Неуправляемый BMW протаранил четыре автомобиля, что привело к жертвам.