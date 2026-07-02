Под Ровным поезд раздавил маршрутку с людьми / © Национальная полиция Ровенской области

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В поселке Квасилов Ровенской области поезд столкнулся с маршруткой: четыре человека погибли, есть раненые.

Об этом сообщает ГУНП в Ровенской области.

По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и маршрутного автобуса произошло около 13:55.

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В результате ДТП есть погибшие и травмированные. На данный момент известно о трех погибших. Травмированным оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте аварии работают полицейские и экстренные службы.

«Количество травмированных сейчас выясняется, они были госпитализированы. Погибли три человека», — сказала в комментарии для ТСН.ua спикер полиции Ровенщины Мария Юстицкая.

По ее словам, также выясняется причина этого смертельного ДТП.

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Впоследствии в ГСЧС области для редакции ТСН.ua сообщили о четырех погибших и 13 травмированных.

«По предварительной информации, погибли 4 человека, 13 травмированы. Но эта информация еще будет уточняться», — рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Ровенской области.

В Сети распространили фото с места трагедии. Как видно на снимках, удар пришелся на заднюю часть маршрутки. Транспортное средство смято, а стекло посыпалось со всех окон.

© соцмережі

Детали жуткой аварии от «Укрзализныци»

В «Укрзализныце» рассказали, что предварительно погибли пассажиры маршрутного микроавтобуса.

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«На железнодорожном переезде в Ровенской области произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с поездом. Предварительно есть погибшие и пострадавшие среди пассажиров микроавтобуса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Движение на участке, где произошла авария, временно ограничено.

Сейчас а месте происшествия работают все службы: правоохранители, спасатели и работники железной дороги.

© Национальная полиция Ровенской области

© Национальная полиция Ровенской области

© Национальная полиция Ровенской области

© Национальная полиция Ровенской области

Напомним, на днях в Киеве произошло новое смертельное ДТП. Неуправляемый BMW протаранил четыре автомобиля, что привело к жертвам.

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