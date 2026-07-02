Кассиры не просто так спрашивают про чек: юрист раскрыла истинную причину

Чек / © pexels.com

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Кассиры спрашивают о чеке из-за требований закона о кассовых аппаратах (РРО). Магазин в любом случае обязан провести покупку через систему и передать данные в налоговую, а вопрос на кассе — просто напоминание для клиента.

Об этом адвокат Ольга Брус рассказала для УНИАН.

По словам юристки, распечатать или сформировать чек магазин обязан в любом случае, поскольку это фиксация самой покупки. Забирать его или нет — это уже личный выбор покупателя.

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«Это нужно для учета операций и контроля налогообложения. Выдача фискального чека является обязательным требованием, и за невыполнение предусмотрена ответственность для продавца или кассира», — отметила Ольга Брус.

Для самого покупателя наличие чека является главной гарантией безопасности. Согласно закону о защите прав потребителей, только этот документ позволяет беспрепятственно обменять или вернуть товар, сдать вещь на гарантийный ремонт или доказать факт покупки в случае претензий к качеству.

Если покупатель рассчитался картой, то в случае потери чека операцию можно подтвердить банковской выпиской. Если же оплата производилась наличными, доказать факт покупки в конкретном магазине без бумажного документа будет чрезвычайно сложно.

За игнорирование правил выдачи чеков для бизнеса предусмотрены жесткие финансовые санкции:

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Первое нарушение: штраф в размере 100% стоимости проданного без чека товара.

Повторное нарушение: сумма взыскания возрастает до 150% стоимости товара.

К примеру, если товар стоил 1 000 гривен и чек не выдали, магазин оштрафуют на 1 000 гривен. Следующее такое нарушение будет стоить заведению уже 1500 гривен.

В то же время, после запуска программных РРО печатать именно бумажный документ больше не обязательно. Продавцы имеют право предоставить покупателю электронный аналог — например, показать экран с QR-кодом или отправить сообщение на телефон.

Напомним, с 1 июля в Украине и за рубежом продолжают действовать ограничения на снятие наличных денег. Эти лимиты нужны, чтобы люди не снимали массово деньги, в банкоматах всегда хватало купюр, а банковская система работала без сбоев.

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