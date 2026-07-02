Российский "крот" в академии Минобороны сдавал врагу секреты украинских дронов

Задержание российского шпиона / © СБУ

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Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки (ГРУ), который шпионил в одной из ведущих академий Министерства обороны Украины. Он пытался передать врагу секретную информацию о новейших разработках украинских ударных беспилотников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Агентом оказался доцент научного центра академии. По заказу российского ГРУ он копировал и пересылал куратору из РФ проектную документацию о новейших ударных беспилотниках Сил обороны Украины.

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Кроме того, этот чиновник целенаправленно тормозил развитие украинского вооружения: готовил «негативные» заключения по тестовым проектам беспилотных и роботизированных систем, признавая их якобы непригодными для использования в боевых условиях.

«Кроме того, чиновник безосновательно признавал неперспективными разработки украинских производителей вооружения, которые проходили экспертную оценку своих тактико-технических характеристик», — отмечается в сообщении СБУ.

Однако военная контрразведка СБУ фиксировала каждый шаг фигуранта.

«Благодаря упреждающим действиям Служба безопасности задействовала „крота“ для дезинформации противника, а также предотвратила передачу рашистам секретных разработок украинской оборонной промышленности», — говорится в сообщении ведомства.

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Спецоперация была проведена при содействии министра обороны, Главнокомандующего ВСУ и руководства академии.

© СБУ

На заключительном этапе сотрудники СБУ задержали агента прямо в его рабочем кабинете — в тот момент, когда он пытался отправить куратору из РФ новые секретные документы. В ходе обыска были изъяты два мобильных телефона и компьютерная техника, которые использовались для конспиративной связи с ГРУ.

Следствие установило, что доцента завербовали через его знакомого из России. В обмен на выполнение агентурных заданий он рассчитывал получить должность в оккупационной администрации РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

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Подозреваемый находится под стражей без права на освобождение под залог. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее бывший начальник штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрий Козюра был приговорен к пожизненному лишению свободы за государственную измену в условиях военного положения.

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