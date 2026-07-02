В Польше резко изменились настроения в отношении украинцев: что показал опрос

Польша / © Associated Press

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Из-за споров об УПА и предложении забрать орден у Владимира Зеленского каждый третий поляк стал хуже относиться к украинцам. В то же время, для большинства граждан Польши эти события ничего не изменили.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром рыночных и общественных исследований IBRiS для газеты Rzeczpospolita.

По этим данным, чуть более трети опрошенных признали, что их отношение ухудшилось. Улучшилось оно только у 1,8% людей. Большинство поляков (60,7%) заявили, что последние споры вообще не изменили их мнения об украинцах. Еще 3,9% затруднились ответить.

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Аналитики отмечают, что изменение отношения к худшему тесно связано с политическими взглядами поляков. О негативных изменениях чаще всего заявляют сторонники правых сил и оппозиции:

56% — избиратели партии «Право и справедливость» на последних парламентских выборах;

74% — те, кто на президентских выборах голосовал за Шимона Головню;

45% — в целом сторонники оппозиционных партий;

36% — люди, обычно не ходящие на выборы.

Однако стабильным отношение к украинцам остается среди избирателей действующей правительственной коалиции (80%) и людей с левыми взглядами (80%). В частности, никаких изменений не почувствовали 87% избирателей «Новой левой руки», а также сторонники Рафала Тшасковского (84%) и Адриана Зандберга (100%).

Исследование проводилось 25-26 июня 2026 методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI). Всего в опросе принял участие 1071 человек.

Напомним, ночью против 2 июля Польша подняла в небо военную авиацию из-за массированного российского удара по Украине. Оперативное командование польских Вооруженных сил в соцсети X объяснило, что такие меры безопасности начались в воздушном пространстве страны из-за активности российских бомбардировщиков.

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