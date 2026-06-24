Исчезли с радаров возле Беларуси: что произошло с российскими дронами после предупреждения Зеленского

Российские дроны перестали летать вдоль границы с Беларусью

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В последние три дня российские ударные беспилотники не фиксировались вдоль белорусско-украинской границы, хотя ранее такие маршруты активно использовались во время атак на Украину.

Об этом сообщает белорусское издание «Флагшток».

Что известно о дронах РФ вблизи границы с Беларусью

В конце весны и начале лета 2026 года российские БПЛА регулярно двигались вблизи границы с Беларусью. Часть дронов даже залетала на белорусскую территорию, а жители приграничных районов не раз наблюдали полеты беспилотников на низких высотах.

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Последний подобный случай, по данным издания, был зафиксирован утром 21 июня. Тогда Воздушные силы ВСУ сообщали о движении российского дрона на северо-западе Черниговской области вдоль границы с Беларусью в направлении Славутича.

Приблизительно через три часа после этого мониторинговые ресурсы сообщили, что один из российских беспилотников оказался над территорией Беларуси — сначала в районе Турова Гомельской области, а затем вблизи Давид-Городка в Брестской области. Вернулся ли он потом в Украину, неизвестно.

Несмотря на отсутствие полетов вдоль границы, российские атаки на Черниговскую область не прекратились. По информации наблюдателей, дроны продолжают запускать по другим маршрутам, которые не проходят вблизи белорусского приграничья.

Мониторинговый проект eRadar подтвердил журналистам, что на этой неделе таких полетов пока не фиксировались. Эксперты предполагают, что это может быть связано с прекращением использования ретрансляторов на территории Беларуси, которые, по данным украинской стороны, Россия могла применять для коррекции полетов беспилотников во время атак.

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Ранее в Украине заявляли об уничтожении сети наведения дронов типа «Шахед», действовавшей с территории Беларуси.

По данным мониторинговых ресурсов, российские беспилотники запускали из Брянской области в западном направлении. Они двигались группами параллельно границе с Беларусью, используя близость соседнего государства для усложнения работы украинской противовоздушной обороны.

Такая тактика позволяла дронам избегать раннего обнаружения и проникать в центральные и западные регионы Украины. Пока причин изменения маршрутов официально не называли. Однако наблюдатели не исключают, что это может быть связано с изменениями в работе систем навигации и управления беспилотниками на территории Беларуси.

Напомним, представитель Еврокомиссии Анитта Гиппер на днях заявила, что Беларусь действительно помогает России вести войну против Украины, поэтому украинцы имеют право на самооборону.

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Ранее, 19 июня, Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко, чтобы тот немедленно прекратил помогать России. Для выполнения условий белорусскому режиму дали ровно одну неделю.

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