Зникли з радарів біля Білорусі: що сталося з російськими дронами після попередження Зеленського

Російські дрони перестали літати вздовж кордону з Білоруссю

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Протягом останніх трьох діб російські ударні безпілотники не фіксувалися вздовж білорусько-українського кордону, хоча раніше такі маршрути активно використовувалися під час атак на Україну.

Про це повідомляє білоруське видання «Флагшток».

Що відомо про дрони РФ поблизу кордону з Білоруссю

Наприкінці весни та на початку літа 2026 року російські БпЛА регулярно рухалися поблизу кордону з Білоруссю. Частина дронів навіть залітала на білоруську територію, а мешканці прикордонних районів неодноразово спостерігали польоти безпілотників на низьких висотах.

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Останній подібний випадок, за даними видання, був зафіксований вранці 21 червня. Тоді Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух російського дрона на північному заході Чернігівської області вздовж кордону з Білоруссю у напрямку Славутича.

Приблизно через три години після цього моніторингові ресурси повідомили, що один із російських безпілотників опинився над територією Білорусі — спочатку в районі Турова Гомельської області, а згодом поблизу Давид-Городка в Брестській області. Чи повернувся він потім до України, невідомо.

Попри відсутність польотів уздовж кордону, російські атаки на Чернігівську область не припинилися. За інформацією спостерігачів, дрони продовжують запускати іншими маршрутами, які не проходять поблизу білоруського прикордоння.

Моніторинговий проєкт eRadar підтвердив журналістам, що цього тижня таких польотів поки не фіксували. Експерти припускають, що це може бути пов’язано з припиненням використання ретрансляторів на території Білорусі, які, за даними української сторони, Росія могла застосовувати для коригування польотів безпілотників під час атак.

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Раніше в Україні заявляли про знищення мережі наведення дронів типу «Шахед», яка діяла з території Білорусі.

За даними моніторингових ресурсів, російські безпілотники запускали з Брянської області РФ у західному напрямку. Вони рухалися групами паралельно кордону з Білоруссю, використовуючи близькість до сусідньої держави для ускладнення роботи української протиповітряної оборони.

Така тактика дозволяла дронам уникати раннього виявлення та проникати в центральні й західні регіони України. Наразі причин зміни маршрутів офіційно не називали. Однак спостерігачі не виключають, що це може бути пов’язано зі змінами в роботі систем навігації та управління безпілотниками на території Білорусі.

Нагадаємо, речниця Єврокомісії Анітта Гіппер днями заявила, що Білорусь дійсно допомагає Росії вести війну проти України, тому українці мають право на самооборону.

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Раніше, 19 червня Володимир Зеленський висунув ультиматум Лукашенкові, щоби той негайно припинив допомагати Росії. На виконання умов білоруському режиму дали рівно один тиждень.

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