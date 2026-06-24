Десятки ударів батогом за одне відео: суд в Ірані виніс жорстокий вирок відомій співачці

Співачку Парасту Ахмаді засудили до побиття батогами / © скриншот з відео

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У червні 2026 року кримінальний суд в Ірані виніс суворий вирок 29-річній співачці Парасту Ахмаді та її музикантам через вірусний стрім, під час якого дівчина співала з непокритою головою. Артистів звинуватили в образі суспільної моралі шляхом створення нібито вульгарного контенту, призначивши їм фізичне покарання, а також дворічну заборону на виїзд з країни та творчу діяльність.

Про черговий кричущий акт культурних репресій з боку іранського режиму пише The Guardian.

Безпідставні звинувачення

Масштабні репресії розпочалися після виконання артисткою пісні «З крові молоді батьківщини» у прямому ефірі на YouTube наприкінці 2024 року. Дівчину та її музикантів ненадовго затримали відразу після трансляції, а згодом влада відкрила повноцінну кримінальну справу. Проте правозахисники наголошують, що такі дії суду є абсолютно безпідставними та грубо порушують міжнародні зобов’язання щодо заборони тортур.

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«Спів, виконання музики та створення чи поширення музичних творів жінками не є злочином за іранським кримінальним законодавством», — пояснив правозахисник Моїн Хазаелі.

Опір тиранії та підтримка світу

Директорка правозахисного центру Бахар Гандехарі зауважила, що це покарання вкотре демонструє величезну прірву між реальною жорстокістю режиму та його пропагандою. Вирок посилив страхи серед іранських митців, проте водночас надихнув багатьох на подальшу боротьбу проти жорсткої цензури. Зокрема, іранська акторка Сетарех Малекі, яка була змушена тікати в еміграцію, зізналася, що сміливий виступ Ахмаді відродив у ній дух опору.

«Знаючи всі наслідки, з якими доведеться зіткнутися, вона все одно відмовилася зректися свого права як жінки жити, співати і бути почутою», — наголосила Сетарех Малекі.

Нагадаємо, влада «Талібану» продовжує жорстке «зачищення» культурного простору Афганістану. По всій країні спалили сотні національних інструментів, зібраних поліцією моралі протягом року, а саму музику оголошено поза законом.

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