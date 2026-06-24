- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 201
- Час на прочитання
- 1 хв
Донька індійського мільярдера Іша Амбані з’явилася на вечірці у Лондіні в неймовірних коштовностях
Найвизначнішою деталлю її образа стали ювелірні вироби.
Представниця найбагатшої родини Індії — 34-річна Іша Амбані — з’явилася на літній вечірці у Лондоні, яку відвідали інші знаменитості. Традиційно Іша продемонструвала шошукний образ у якому цього разу поєднала червону сукню з сімейними прикрасами з особистої колекції її матері Ніти Амбані. особливу увагу привертали каблучки з великими каменями на руках.
Її вбрання міді було від бренду Steve O Smith та поєднувало у собі відтінки червоного, рожевого та чорного, а також деякі елементи сукні були вишиті бісером. Також у образі були босоніжки на підборах від Manolo Blahnik. Завершила Іша лук зачіскою із зібраним волоссям та яскрасим макіжем.
Більше деталей образу Іші показала її стилітка Анаїта Шрофф Ададжанія.