Донька індійського мільярдера Іша Амбані з’явилася на вечірці у Лондіні в неймовірних коштовностях

Лорен Санто-Домінго, Іша Амбані та леді Габріелла Віндзор / © Getty Images

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Представниця найбагатшої родини Індії — 34-річна Іша Амбані — з’явилася на літній вечірці у Лондоні, яку відвідали інші знаменитості. Традиційно Іша продемонструвала шошукний образ у якому цього разу поєднала червону сукню з сімейними прикрасами з особистої колекції її матері Ніти Амбані. особливу увагу привертали каблучки з великими каменями на руках.

Її вбрання міді було від бренду Steve O Smith та поєднувало у собі відтінки червоного, рожевого та чорного, а також деякі елементи сукні були вишиті бісером. Також у образі були босоніжки на підборах від Manolo Blahnik. Завершила Іша лук зачіскою із зібраним волоссям та яскрасим макіжем.

Лорен Санто-Домінго, Іша Амбані та леді Габріелла Віндзор / © Getty Images

Іша Амбані / © Getty Images

Більше деталей образу Іші показала її стилітка Анаїта Шрофф Ададжанія.

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