ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

Донька індійського мільярдера Іша Амбані з’явилася на вечірці у Лондіні в неймовірних коштовностях

Найвизначнішою деталлю її образа стали ювелірні вироби.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Лорен Санто-Домінго, Іша Амбані та леді Габріелла Віндзор

Лорен Санто-Домінго, Іша Амбані та леді Габріелла Віндзор / © Getty Images

Представниця найбагатшої родини Індії — 34-річна Іша Амбані — з’явилася на літній вечірці у Лондоні, яку відвідали інші знаменитості. Традиційно Іша продемонструвала шошукний образ у якому цього разу поєднала червону сукню з сімейними прикрасами з особистої колекції її матері Ніти Амбані. особливу увагу привертали каблучки з великими каменями на руках.

Її вбрання міді було від бренду Steve O Smith та поєднувало у собі відтінки червоного, рожевого та чорного, а також деякі елементи сукні були вишиті бісером. Також у образі були босоніжки на підборах від Manolo Blahnik. Завершила Іша лук зачіскою із зібраним волоссям та яскрасим макіжем.

Лорен Санто-Домінго, Іша Амбані та леді Габріелла Віндзор / © Getty Images

Лорен Санто-Домінго, Іша Амбані та леді Габріелла Віндзор / © Getty Images

Іша Амбані / © Getty Images

Іша Амбані / © Getty Images

Більше деталей образу Іші показала її стилітка Анаїта Шрофф Ададжанія.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
201
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie