Ніта Амбані, дружина індійського мільярдера, надягла 101-каратний рожевий діамант

Ніта Амбані / © Associated Press

Дружина найбагатшої людини Індії Мукаша Амбані — 62-річна Ніта Амбані — відвідала галавечір Time100 Gala, який відбувся у Нью-Йорку і з’явилася на червоній доріжці. Вона привернула загальну увагу завдяки надзвичайно рідкісному дорогоцінному каменю, який надягла на зірковий захід.

Ніта прикрасила шию 101-каратним рожево-коричневим діамантом старого огранювання rose-cut у формі груші, встановленим у шість рядів натуральних перлів Басра, які також є вкрай рідкісними.

«Абсолютно унікальний, він стоїть на перетині історії та рідкісності — колекційний скарб, який неможливо замінити, його можна лише захоплено споглядати за його незмінний характер і витончену індивідуальність», — повідомляє видання People.

Ніта також доповнила свій образ вручну витканим сарі Banarasi від Swadesh, яке вона носила разом зі створеним вручну топом від індійського дизайнера Manish Malhotra. Серед інших її прикрас були ефектні сережки з перлинами та каблучка, яка привертала також увагу: вона містила справжній рожевий діамант у формі груші, оточений «ореолом» із дрібних діамантів паве. У руці багатійка тримала сумку від Hermes з крокодилячої шкіри, яку прикрасила величезною коштовною брошкою-квіткою.

Також нещодавно 100-каратним діамантом усіх звела з розуму акторка Марго Роббі, яка обрала прикрасу від Lorraine Schwartz для паризької прем’єри фільму «Буремний перевал». Діамант прикрашав її шию у вигляді чокера.

Марго Роббі на прем’єрі «Буремного перевалу» у неймовірному чокері / © Getty Images

