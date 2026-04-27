ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

Такі стильні: молодші доньки королеви Максими та їхні образи на святкуванні Дня короля

На святкуванні дня народження монарха Нідерландів - короля Віллема-Олександра - особливо виділялися троє його дочок.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Алексія та принцеса Аріана

Принцеса Алексія та принцеса Аріана

Наслідна принцеса Катаріна-Амалія з'явилася на заходах, присвячених дню народження її батька у стильному та яскравому костюмі брюки.

Принцеса Катаріна-Амалія

Її молодша сестра — принцеса Аріана — обрала для свята блузку з макраме від TWINSET OFFICIAL та штани-палаццо від цього бренду. Вбрання білого кольору чудово гармоніювало з сумкою Marina Raphael з рафії та черепахової шкаралупи, яку раніше бачили у принцеси Амалії, а взула дівчина нюдові гостроносі балетки та доповнила вбрання великими квітковими сережками.

Принцеса Алексія, принцеса Аріана та принцеса Катаріна-Амалія

Середня дочка короля і королеви Нідерландів - принцеса Алексія - була в червоній сукні від Helsa Studio, взута у високі шкіряні чоботи з гострим носом Gianvito Rossi і взяла із собою клатч червоного кольору від Sarahs Bag. Алексія також накинула бордовий жакет поверх сукні, а волосся розпустила.

Принцеса Алексія та принцеса Аріана

Їхня мама королева Максима була в жовтому костюмі Natan Couture та замшевих туфлях-човниках на підборах Gianvito Rossi та кейппальті теж від Natan Couture верблюжого кольору. Образ Її Величність доповнила капелюхом Fabienne Delvigne Official та жовтим клатчем Maria La Rosa.

Нідерландська королівська родина на святкуванні Дня короля

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie