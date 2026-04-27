Такі стильні: молодші доньки королеви Максими та їхні образи на святкуванні Дня короля
На святкуванні дня народження монарха Нідерландів - короля Віллема-Олександра - особливо виділялися троє його дочок.
Наслідна принцеса Катаріна-Амалія з'явилася на заходах, присвячених дню народження її батька у стильному та яскравому костюмі брюки.
Її молодша сестра — принцеса Аріана — обрала для свята блузку з макраме від TWINSET OFFICIAL та штани-палаццо від цього бренду. Вбрання білого кольору чудово гармоніювало з сумкою Marina Raphael з рафії та черепахової шкаралупи, яку раніше бачили у принцеси Амалії, а взула дівчина нюдові гостроносі балетки та доповнила вбрання великими квітковими сережками.
Середня дочка короля і королеви Нідерландів - принцеса Алексія - була в червоній сукні від Helsa Studio, взута у високі шкіряні чоботи з гострим носом Gianvito Rossi і взяла із собою клатч червоного кольору від Sarahs Bag. Алексія також накинула бордовий жакет поверх сукні, а волосся розпустила.
Їхня мама королева Максима була в жовтому костюмі Natan Couture та замшевих туфлях-човниках на підборах Gianvito Rossi та кейппальті теж від Natan Couture верблюжого кольору. Образ Її Величність доповнила капелюхом Fabienne Delvigne Official та жовтим клатчем Maria La Rosa.