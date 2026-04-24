Шоу-бізнес
185
1 хв

У вишуканому сарі та з сумкою Hermes: дружина найбагатшої людини Індії з’явилася на червоній доріжці

Жінка знову змогла привернути увагу своїм образом з коштовностями.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ніта Амбані

Ніта Амбані / © Associated Press

Дружина найбагатшої людини Індії Мукаша Амбані — 62-річна Ніта Амбані — вийшла у світ. Жінка відвідала галавечір Time100 Gala, який відбувся у Нью-Йорку і з’явилася на червоній доріжці.

Ніта залишилась вірною своєму стилю і смаку тому обрала для захобу традиційне індійське сарі, яке було виготовлене з розкішної тканини у квітковий малюнок, а нижня блуза мала короткий рукав та виконана з кольорової тканини.

Образ Ніта доповнила сумкою від Hermes з крокодилячої шкіри, яку прикрасила величезною коштовною брошкою-квіткою. Також були у образі й інші прикраси, зокрема на шию багатійка наділа чокер з величезним каплеподібним каменем, а у її вухах були сережки люстри з діамантами і перлами, а на руках браслети у схожому стилі.

Однак захід вона відвідала з особливою метою, адже разом з генеральною директоркою TIME Джессікою Сіблі анонсувала TIME100 Next India. Захід, запланований на грудень у Мумбаї, вшанує 100 перспективних індійських і представників індійської діаспори з усього світу у сферах мистецтва, науки, бізнесу, спорту та громадської діяльності.

