В изысканном сари и с сумкой Hermes: жена самого богатого человека Индии появилась на красной дорожке

Нита Амбани / © Associated Press

Жена самого богатого человека Индии Мукаша Амбани — 62-летняя Нита Амбани — вышла в свет. Женщина посетила гала-вечер Time100 Gala, который состоялся в Нью-Йорке и появилась на красной дорожке.

Нита осталась верной своему стилю и вкусу поэтому выбрала для выхода традиционное индийское сари, которое было изготовлено из роскошной ткани в цветочный рисунок, а нижняя блуза имела короткий рукав и выполнена из цветной ткани.

Нита Амбани / © Associated Press

Образ Нита дополнила сумкой от Hermes из крокодиловой кожи, которую украсила огромной драгоценной брошью-цветком. Также были в образе и другие украшения, в частности на шею богачка надела чокер с огромным каплевидным камнем, а в ее ушах были серьги люстры с бриллиантами и жемчугом, а на руках браслеты в похожем стиле.

Однако мероприятие она посетила с особой целью, ведь вместе с генеральным директором TIME Джессикой Сибли анонсировала TIME100 Next India. Мероприятие, запланированное на декабрь в Мумбаи, почтит 100 перспективных индийских и представителей индийской диаспоры со всего мира в сферах искусства, науки, бизнеса, спорта и общественной деятельности.