Новий сезон шоу "Холостяк": стало відоме ім'я головного героя проєкту
Довгоочікуваний проєкт вийде в ефір цієї осені.
Телеканал СТБ оголосив ім’я головного героя п’ятнадцятого сезону романтичного реалітішоу «Холостяк». Ним став український баскетболіст — В’ячеслав Кравцов.
«В’ячеслав Кравцов @slava5555 — наш новий Холостяк», — написали у коментарі до відео на офіційній сторінці проєкту в Instagram.
