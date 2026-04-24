Принц Гаррі під час візиту до Бучі заявив: "Я завжди буду частиною королівської родини"
Через шість років після того, як він залишив Велику Британію разом зі своєю дружиною Меган, принц Гаррі заявив, що "завжди буде частиною королівської родини".
Герцог Сассекський дав інтерв’ю телеканалу ITV News після завершення дводенного візиту до України, під час якого він, схоже, став більш упевнено висловлюватися з питань, що його хвилюють.
«Я тут, займаюся тим, для чого народився, — сказав він, — і мені це подобається».
У п’ятницю він побував у Бучі, місті Київської області, де чотири роки тому російські війська вчинили безліч воєнних злочинів.
І в той час, коли йдеться про такі масштабні проблеми, принц Гаррі, схоже, наважується бути більш сміливим щодо висловлювань про деякі світові події.
Коли його запитали, чи відчуває він, що з нього зняли кайдани після того, як герцог і герцогиня Сассекські відмовилися від виконання обов’язків членів королівської сім’ї 2020 року, він відповів: «На мій погляд, нам треба почуватися здатними говорити правду владним. Це справді так просто. Мене б стурбувало, якби ми жили у світі, де ніхто на моєму місці чи хтось ще, де б він не перебував, не міг би говорити про ті речі та реалії, які ми бачимо».
Гаррі також сказав, що не хотів почуватися «заткнутим», бо все вважається надто політизованим. «Я категорично з цим не згоден», — заявив він.
З журналістами Гаррі говорив із церкви Святого Андрія у Бучі, на місці масового поховання 2022 року, де зараз розташований меморіал на вшанування пам’яті 500 мирних жителів, які загинули тут.
У четвер на Київському безпековому форумі під час свого виступу принц закликав президента РФ Путіна припинити війну. Він також говорив про необхідність «американського лідерства» у питанні України після того, як США раніше зобов’язалися захистити країну, коли вона відмовилася від ядерної зброї у 1990-х роках.
Гаррі не згадав Дональда Трампа на ім’я, але це викликало реакцію президента США вчора ввечері, який заявив, що принц «не висловлює думку Великої Британії».
Зважаючи на ризик того, що його слова можуть ускладнити становище короля Чарльза в США наступного тижня, журналісти запитали Гаррі, чи вважає він, що його промова в Україні вплине на державний візит.
«Ні, я так не думаю. Зовсім ні», — відповів він.
Як відомо практично всьому світу, Гаррі та Меган залишили королівську родину 2020 року, але герцог Сассекський сьогодні заявив, що завжди буде її частиною.
«Я завжди буду частиною королівської родини, і я тут, працюю та роблю те, для чого народився. І мені це подобається», — підсумував герцог Сассекський.