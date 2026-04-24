Принц Гаррі під час візиту до Бучі заявив: "Я завжди буду частиною королівської родини"

Принц Гаррі / © ALS Association

Герцог Сассекський дав інтерв’ю телеканалу ITV News після завершення дводенного візиту до України, під час якого він, схоже, став більш упевнено висловлюватися з питань, що його хвилюють.

«Я тут, займаюся тим, для чого народився, — сказав він, — і мені це подобається».

У п’ятницю він побував у Бучі, місті Київської області, де чотири роки тому російські війська вчинили безліч воєнних злочинів.

І в той час, коли йдеться про такі масштабні проблеми, принц Гаррі, схоже, наважується бути більш сміливим щодо висловлювань про деякі світові події.

Принц Гаррі в Бучі, фото: facebook.com/buchagolova

Коли його запитали, чи відчуває він, що з нього зняли кайдани після того, як герцог і герцогиня Сассекські відмовилися від виконання обов’язків членів королівської сім’ї 2020 року, він відповів: «На мій погляд, нам треба почуватися здатними говорити правду владним. Це справді так просто. Мене б стурбувало, якби ми жили у світі, де ніхто на моєму місці чи хтось ще, де б він не перебував, не міг би говорити про ті речі та реалії, які ми бачимо».

Гаррі також сказав, що не хотів почуватися «заткнутим», бо все вважається надто політизованим. «Я категорично з цим не згоден», — заявив він.

З журналістами Гаррі говорив із церкви Святого Андрія у Бучі, на місці масового поховання 2022 року, де зараз розташований меморіал на вшанування пам’яті 500 мирних жителів, які загинули тут.

Принц Гаррі в Бучі, фото: facebook.com/buchagolova

У четвер на Київському безпековому форумі під час свого виступу принц закликав президента РФ Путіна припинити війну. Він також говорив про необхідність «американського лідерства» у питанні України після того, як США раніше зобов’язалися захистити країну, коли вона відмовилася від ядерної зброї у 1990-х роках.

Гаррі не згадав Дональда Трампа на ім’я, але це викликало реакцію президента США вчора ввечері, який заявив, що принц «не висловлює думку Великої Британії».

Принц Гаррі на конференції в Києві / © ALS Association

Зважаючи на ризик того, що його слова можуть ускладнити становище короля Чарльза в США наступного тижня, журналісти запитали Гаррі, чи вважає він, що його промова в Україні вплине на державний візит.

«Ні, я так не думаю. Зовсім ні», — відповів він.

Як відомо практично всьому світу, Гаррі та Меган залишили королівську родину 2020 року, але герцог Сассекський сьогодні заявив, що завжди буде її частиною.

Меган і Гаррі / © Associated Press

«Я завжди буду частиною королівської родини, і я тут, працюю та роблю те, для чого народився. І мені це подобається», — підсумував герцог Сассекський.