Принц Гаррі в Україні повторив вчинок своєї матері принцеси Діани

Принц Гаррі / © ALS Association

Герцог Сассекський керував дроном зі штучним інтелектом, який виявляє та визначає місце розташування смертоносних вибухових речовин, і навіть керував роботом, що використовується для знешкодження вибухівки на землі.

Відео організація поділилася у себе в Instagram.

HALO Trust – це британська благодійна організація, мета якої – рятувати життя та допомагати громадам відновлюватися після конфліктів, забезпечуючи безпеку на суші.

«Майже 30 років тому, коли моя мати відвідувала Анголу, сапери виконували копітку роботу на колінах. Сьогодні вони використовують дрони, штучний інтелект і роботів», - сказав принц Гаррі під час свого візиту.

Принцеса Діана в Анголі, 1997 рік / © Getty Images

2022 року український уряд оцінив територію, потенційно заміновану мінами та вибуховими речовинами, що вдвічі перевищує площу Австрії.

Від того часу HALO досягла реального прогресу: територія розміром приблизно з Бельгію визнана безпечною, що дозволило сім'ям повернутися додому, а фермерам безпечно обробляти свої землі.

Сьогодні, нагадаємо, принц Гаррі також вшанував пам'ять жертв російської окупації біля меморіалу у Бучі.

Принц Гаррі в Бучі, фото: facebook.com/buchagolova

А вчора в Києві молодший син короля Чарльза виступив на Київському безпековому форумі, передавши послання Путіну і Трампу.