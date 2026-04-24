Принц Гаррі провів ніч у Києві і приїхав з візитом до Бучі
Принц Гаррі другий день перебуває з візитом в Україні.
Учора молодший син короля Чарльза виступив на Київському Безпековому Форумі. Під час свого виступу принц Гаррі закликав «американське керівництво активізуватися», викликавши миттєву реакцію на його промову у президента США Дональда Трампа.
Ніч британський принц провів у Києві, а сьогодні здійснив поїздку до Бучі. Фотографіями з візиту поділився мер Бучі Анатолій Федорук на своїй сторінці у Facebook.
«Я вдячний герцогові Сассекскому за візит, за його увагу до Бучі та нашої трагедії, за його гуманність і підтримку України. Світло завжди на боці правди, і сьогодні воно з нами», — зазначив мер.
Нагадаємо, у квітні 2024 року Бучу та Ірпінь відвідувала інша британська королівська особа — герцогиня Единбурзька Софі. Вона стала першим членом британської королівської родини, який відвідав Україну від початку російського вторгнення.
