Принц Гаррі провів ніч у Києві і приїхав з візитом до Бучі

Принц Гаррі в Бучі / Фото: facebook.com/buchagolova

Учора молодший син короля Чарльза виступив на Київському Безпековому Форумі. Під час свого виступу принц Гаррі закликав «американське керівництво активізуватися», викликавши миттєву реакцію на його промову у президента США Дональда Трампа.

Принц Гаррі на конференції в Києві / © ALS Association

Ніч британський принц провів у Києві, а сьогодні здійснив поїздку до Бучі. Фотографіями з візиту поділився мер Бучі Анатолій Федорук на своїй сторінці у Facebook.

«Я вдячний герцогові Сассекскому за візит, за його увагу до Бучі та нашої трагедії, за його гуманність і підтримку України. Світло завжди на боці правди, і сьогодні воно з нами», — зазначив мер.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Бучу та Ірпінь відвідувала інша британська королівська особа — герцогиня Единбурзька Софі. Вона стала першим членом британської королівської родини, який відвідав Україну від початку російського вторгнення.

Герцогиня Единбурзька Софі в Бучі, 2024 рік / © Associated Press

