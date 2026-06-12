РФ запускает "Шахеды" через Беларусь: возле границей обнаружили пять новых баз для дронов

Пролет «Шахеда» / © Associated Press

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Россия создала не менее пяти новых площадок для запуска ударных дронов вблизи границы с Беларусью.

Об этом сообщила Белорусская служба «Радио Свобода», проанализировав спутниковые снимки и открытые данные. Новые объекты расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях РФ. Часть из них появилась всего в нескольких десятках километров от белорусской границы. Крупнейший комплекс возле села Цимбулово в Орловской области российские медиа называли «крупнейшим дронопортом в мире».

По данным украинских военных, большинство российских дронов во время массированных атак пролетает через Беларусь или использует маршруты вдоль белорусско-украинской границы. В Воздушных силах ВСУ говорят, что такая тактика усложняет работу украинской ПВО.

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Карта / © Радіо Свобода

В самой Беларуси уже признают, что беспилотники нарушают воздушное пространство страны практически каждый день. Только за одну неделю мая там зафиксировали 116 таких случаев.

Спутниковые снимки / © Радіо Свобода

Спутниковые снимки / © Радіо Свобода

Спутниковые снимки / © Радіо Свобода

Спутниковые снимки / © Радіо Свобода

Спутниковые снимки / © Радіо Свобода

Спутниковые снимки / © Радіо Свобода

Ранее мы писали о том, что Россия перебрасывает военные вертолеты в Беларусь. Белорусский общественный и политический деятель Сергей Бульба выразил мнение, что это очередная провокация Путина, направленная на то, чтобы оттянуть украинские силы на белорусскую границу.

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