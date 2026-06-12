Москва перебрасывает в Беларусь военные вертолеты: что это означает для Киева

Армия Беларуси

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Россия перебрасывает военные вертолеты в Беларусь. Это очередная провокация Путина, направленная на то, чтобы оттянуть украинские силы на белорусскую границу.

Такое мнение в эфире КИЇВ24 высказал белорусский общественный и политический деятель Сергей Бульба.

По словам Бульбы, России нужны не столько реальные боевые действия со стороны Беларуси, сколько провокации, которые бы заставили Украину перебросить дополнительные подразделения на северное направление.

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«Поскольку белорусские силовики пока не способны выполнить такую задачу, Москва может усиливать информационное давление, в частности из-за перемещения военных вертолетов», — резюмировал белорусский политический деятель.

В Госпогранслужбе предупредили об угрозе для Киева

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил о том, что Украина должна учитывать риск новых провокаций со стороны Беларуси, в частности на киевском и западном направлениях, где подобные угрозы уже фиксировались в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. По словам Демченко, белорусское направление продолжает оставаться потенциальным источником угроз для Украины.

«Могут быть провокации и по направлению к Киеву. Возможны провокации по направлению западного участка с целью перерезания логистических путей. Это также наблюдалось и в 2022 году», — подчеркнул Демченко.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что украинские силы безопасности должны учитывать даже наихудшие сценарии развития событий и быть готовыми к возможным вызовам.

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