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Москва перекидає до Білорусі військові гелікоптери: що це означає для Києва
Росії потрібні не стільки реальні бойові дії з боку Білорусі, скільки провокації, які змусили б Україну перекинути додаткові підрозділи на північний напрямок, вважає білоруський політичний діяч Сергій Бульба.
Росія перекидає військові гелікоптери до Білорусі. Це чергова провокація Путіна, спрямована на те, щоб відтягнути українські сили до білоруського кордону.
Таку думку в етері КИЇВ24 висловив білоруський громадський і політичний діяч Сергій Бульба.
За словами Бульби, Росії потрібні не стільки реальні бойові дії з боку Білорусі, скільки провокації, які змусили б Україну перекинути додаткові підрозділи на північний напрямок.
«Оскільки білоруські силовики поки не здатні виконати таке завдання, Москва може посилювати інформаційний тиск, зокрема через переміщення військових гелікоптерів», — резюмував білоруський політичний діяч.
У Держприкордонслужбі попередили про загрозу для Києва
Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив про те, що Україна має враховувати ризик нових провокацій з боку Білорусі, зокрема на київському та західному напрямках, де подібні загрози вже фіксувалися на початку повномасштабного вторгнення РФ 2022 року. За словами Демченка, білоруський напрямок і надалі залишається потенційним джерелом загроз для України.
«Можуть бути провокації і за напрямком Києва. Можуть бути провокації за напрямком західної ділянки з метою перерізання логістичних шляхів. Це також спостерігалося і 2022 року», — наголосив Демченко.
Речник ДПСУ підкреслив, що українські сили безпеки повинні враховувати навіть найгірші сценарії розвитку подій та бути готовими до можливих викликів.