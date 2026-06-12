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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Москва перекидає до Білорусі військові гелікоптери: що це означає для Києва

Росії потрібні не стільки реальні бойові дії з боку Білорусі, скільки провокації, які змусили б Україну перекинути додаткові підрозділи на північний напрямок, вважає білоруський політичний діяч Сергій Бульба.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Армія Білорусі

Армія Білорусі / © Міністерство оборони Білорусі


Росія перекидає військові гелікоптери до Білорусі. Це чергова провокація Путіна, спрямована на те, щоб відтягнути українські сили до білоруського кордону.

Таку думку в етері КИЇВ24 висловив білоруський громадський і політичний діяч Сергій Бульба.

За словами Бульби, Росії потрібні не стільки реальні бойові дії з боку Білорусі, скільки провокації, які змусили б Україну перекинути додаткові підрозділи на північний напрямок.

«Оскільки білоруські силовики поки не здатні виконати таке завдання, Москва може посилювати інформаційний тиск, зокрема через переміщення військових гелікоптерів», — резюмував білоруський політичний діяч.

У Держприкордонслужбі попередили про загрозу для Києва

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив про те, що Україна має враховувати ризик нових провокацій з боку Білорусі, зокрема на київському та західному напрямках, де подібні загрози вже фіксувалися на початку повномасштабного вторгнення РФ 2022 року. За словами Демченка, білоруський напрямок і надалі залишається потенційним джерелом загроз для України.

«Можуть бути провокації і за напрямком Києва. Можуть бути провокації за напрямком західної ділянки з метою перерізання логістичних шляхів. Це також спостерігалося і 2022 року», — наголосив Демченко.

Речник ДПСУ підкреслив, що українські сили безпеки повинні враховувати навіть найгірші сценарії розвитку подій та бути готовими до можливих викликів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
150
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