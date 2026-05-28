Росія може атакувати БПЛА стратегічну трасу в тилу України: генерал шокував планами Кремля
Військовий експерт Ігор Романенко оцінив ризики ударів російських безпілотників по стратегічній трасі Київ–Чоп з території Білорусі та попередив про загрозу ескалації.
Російські окупаційні війська у рамках гібридної війни продовжують шукати нові шляхи для дестабілізації логістичних маршрутів всередині України.
Про це розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко у коментарі ТСН.ua.
Чому траса Київ–Чоп є ціллю для ворожих безпілотників
За словами Ігоря Романенка, північний напрямок та білоруська територія зокрема залишаються у полі зору командування армії країни-агресорки для планування повітряних операцій. Можливість завдання ударів по ключовій транспортній артерії України, яка з’єднує столицю із західними кордонами, аналітик оцінює як цілком реальну.
«Можливість для таких атак була б для противника найбільш ефективною», — пояснив Ігор Романенко.
Для окупантів ураження логістичних вузлів та автошляхів за допомогою барожуючих боєприпасів є способом ускладнити переміщення вантажів та залякати цивільне населення, яке користується цим маршрутом.
Загроза великої ескалації
Головна небезпека подібного сценарію полягає не лише у суто фізичних руйнуваннях інфраструктури чи загрозі для водіїв. Використання білоруського повітряного простору для прямих ударів по об’єктах в Україні поставить офіційний Київ перед необхідністю ухвалювати жорсткі рішення військового характеру.
«Якщо такі атаки будуть з території Білорусі, то Україні доведеться на них відповідати. А це може стати приводом для проведення ще більшої ескалації з повітря у цій гібридній війні», — сказав генерал-лейтенант.
