Путін панічно намагається повернути США в переговори та пішов на відчайдушний крок — NYT

Росія посилює погрози на адресу України та водночас намагається повернути США до переговорів про закінчення війни. Кремль демонструє готовність до ескалації, погрожує новими ударами по Києву і знову використовує ядерну тему як інструмент тиску.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Після одного з наймасованіших ракетно-дронових ударів по Києву Москва заявила про подальші «тривалі удари» по українській столиці, зокрема по так званих «центрах ухвалення рішень». Росія також закликала дипломатів та інших іноземців залишити місто.

Аналітики вважають, що Кремль прагне продемонструвати силу на тлі глухого кута як на фронті, так і в дипломатії. Попри агресивну риторику, просування російських військ останнім часом сповільнилося. За даними українського проєкту DeepState, Росія може завершити місяць із найгіршими показниками територіальних здобутків більш ніж за рік.

Російська влада пояснює нові погрози ударом українського безпілотника по гуртожитку на окупованій Луганщині. Москва заявила про загибель 21 студента і назвала атаку навмисною. Українська сторона відкинула ці твердження як дезінформацію.

Водночас Кремль намагається втягнути США назад у переговорний процес. На тлі зниження інтересу адміністрації Дональда Трампа до посередництва між Україною та Росією Москва почала сигналізувати, що без участі Вашингтона може піти на подальшу ескалацію.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зателефонував держсекретарю США Марко Рубіо та попередив про можливість нових атак на Київ. За російською версією розмови, Лавров також заявив про нібито спроби України та її європейських союзників зірвати домовленості, досягнуті між Москвою і Вашингтоном під час саміту на Алясці.

Сам Рубіо після розмови заявив, що небезпека таких воєн полягає в тому, що із затягуванням бойових дій завжди існує ризик ескалації та поширення конфлікту на «щось нове».

На думку московського політолога Іллі Гращенкова, риторика Кремля спрямована не лише на Україну, а й на США. Росія, за його словами, намагається показати готовність посилювати тиск на Київ і водночас сигналізує Вашингтону, що відсторонення від українського питання не звільнить США від необхідності шукати рішення.

Гращенков також заявив, що якщо питання архітектури безпеки не буде вирішене, Росія рано чи пізно може вдатися до важчого озброєння, зокрема тактичної ядерної зброї.

В Україні погрози Москви сприймають як тактику залякування. У Києві вважають, що Кремль намагається привернути увагу світу, відволікти її від війни на Близькому Сході та посилити психологічний тиск.

Європейські країни, своєю чергою, заявили про підтримку України. Польща та Німеччина викликали російських дипломатів через погрози на адресу іноземців, а європейські посадовці наголосили, що залишаються в Києві.

Президент України Володимир Зеленський після нових обстрілів звернувся до США із проханням поповнити запаси засобів протиповітряної оборони. За даними його речника Дмитра Литвина, відповідні листи були направлені президенту США Дональду Трампу та Конгресу.

Особливу тривогу в Києві викликає дефіцит засобів для перехоплення балістичних ракет. Після масованої атаки, під час якої Росія застосувала зокрема ракету середньої дальності «Орешник», українські цивільні знову почали готувати тривожні набори та планувати укриття на випадок повторних ударів.

Також повідомлялося, що в Євросоюзі почали працювати над власним підходом до можливих переговорів із Москвою. За даними ЗМІ, у ЄС вважають, що такий процес має починатися не з поступок, а з чітких вимог до Кремля.

