У Євросоюзі визначилися з датою початку переговорів з Україною про вступ

Прапори України та Євросоюзу / © europarl.europa.eu

Європейська комісія визначила орієнтовний графік переговорів щодо членства України в ЄС.

Про це повідомляє Euractiv.

За інформацією високопосадовця ЄС, Єврокомісія планує представити пропозицію про відкриття першого переговорного «кластеру» 16 червня під час зустрічі міністрів у Брюсселі в межах Ради загальних справ.

Такий графік дозволить лідерам Євросоюзу остаточно затвердити це рішення на засіданні Європейської Ради, яке має відбутися через два дні після цього.

Очікується, що інші переговорні «кластери» для України та Молдови можуть бути відкриті вже у липні.

Процес вступу до ЄС складається із шести так званих «кластерів», які охоплюють різні сфери європейського законодавства.

Перший із них стосується ключових демократичних, економічних та інституційних принципів Євросоюзу. Саме його відкривають першим, однак закривають останнім.

Для погодження кожного етапу необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС.

Раніше просування України на шляху до Євросоюзу суттєво ускладнював Будапешт.

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан систематично блокував кроки Києва щодо євроінтеграції, однак після 16 років перебування при владі його уряд програв березневі вибори.

Новий глава угорського уряду Петер Мад’яр демонструє більш помірковану позицію. Хоча Будапешт поки прямо не підтримує вступ України до ЄС, угорська влада готова до компромісів в обмін на розмороження європейських фондів, заблокованих через порушення законодавства ЄС за часів Орбана.

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос раніше заявляла, що старт переговорів стане можливим одразу після завершення передачі влади в Угорщині. За її словами, це може відбутися під час головування Кіпру в ЄС, яке триватиме до кінця червня.

Водночас у Європі тривають дискусії щодо формату майбутнього членства України.

Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допускав можливість інтеграції України до ЄС без повного права голосу, однак Київ таку ідею відкинув.

Також міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде виступив проти варіанту вступу України до Європейської економічної зони як проміжного етапу до членства в ЄС. За його словами, така модель є надто складною та специфічною.

