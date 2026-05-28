Погрози більше не працюють: Сибіга про намагання РФ залякати європейців

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на погрози Росії на адресу іноземних дипломатів у Києві та подякував європейським колегам за підтримку.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

За словами Сибіги, Москва намагається залякати міжнародних партнерів України, однак такі методи вже не мають ефекту.

«Можливо, таке залякування працювало багато років тому. Але більше — ні», — наголосив міністр.

Раніше повідомлялося, що Росія в понеділок закликала Вашингтон евакуювати своє посольство в Києві, погрожуючи «систематичними ударами» по українській столиці на тлі аналогічних попереджень іншим дипломатичним місіям.

Ми раніше інформували, що західні дипломати відкинули ультиматум Росії щодо негайної евакуації з Києва.

