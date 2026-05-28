- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 3
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 28 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: не варто починати роботу над новим — серйозним — проєктом і ухвалювати важливі рішення — занадто великий ризик прикрої помилки.
Символ дня: колесо.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: синій, сапфіровий, ультрамарин.
Щасливі камені дня: червоний опал, рубін.
За яку частину тіла відповідає: кров, печінка.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго і виснажують організм, тому важливо поквапитися з лікуванням. Хороші результати дають омолоджувальні процедури і видалення бородавок і родимок.
Харчування дня: у раціоні має бути якомога більше овочів, фруктів і зелені, а також трав’яних чаїв, що очищають кров.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона не тільки освіжить і поліпшить зовнішній вигляд, а й позитивно позначиться на долі.
Дачні роботи дня: можна збирати перший у нинішньому році врожай — наприклад, полуниці, а вживати її в їжу бажано без зволікання.
Магія і містика дня: можна опрацьовувати погану карму. День також сприятливий для ворожіння на рунах, але його результати вимагають ретельного трактування.
Сни дня: сни нинішньої ночі можуть показати, які події минулого призвели до нинішньої життєвої ситуації, а заодно підкажуть, як виправити помилки.
Табу дня: не можна ризикувати фінансами — особливо, чужими.
Цитата дня: «Характер подібний до дерева, а репутація — до його тіні. Ми дбаємо про тінь, але насправді потрібно думати про дерево» (Авраам Лінкольн).
Читайте також:
Сонце у Близнятах від 21 травня до 21 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Раку від 19 травня до 13 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Останні тижні Юпітера в Раку: що зміниться від 30 червня і кому пощастить найбільше