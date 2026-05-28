Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба позбутися неприємних видінь минулого

Найкращий спосіб позбутися цих видінь — віртуально повернути ситуацію, проаналізувати й виправити припущені помилки, щоб уникнути подібного розвитку подій у майбутньому.

Сьогодні, 28 травня, зустріч із минулим можлива у представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно зробити все, щоб позбутися цих видінь.

Рак

Раків їхнє минуле — особливо, неприємне — весь час тягне назад. Нинішній день ідеально підходить для того, щоб залишити все погане позаду і рухатися вперед без зайвого клопоту, для цього зірки радять їм проаналізувати його, знайти припущені раніше помилки і виправити їх.

Лев

Левам, які рідко займаються самокритикою, повернення в минуле потрібне для того, щоб поглянути на себе критично і зрозуміти, що є найкращою їхньою якістю. Зробити це необхідно, інакше стосунки з оточенням руйнуватимуться дедалі більше і більше.

Риби

Риб пригнічує негатив, шлейф якого тягнеться з їхнього минулого: темна енергетика колишніх невдач відображається на нинішніх подіях відповідним чином. Сьогодні вони зможуть «відредагувати» своє минуле і почати рухатися світлою життєвою смугою.

