- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 244
- Час на прочитання
- 2 хв
Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба позбутися неприємних видінь минулого
День, коли до нас — хочемо ми того чи ні — повертається наше минуле, зокрема, і не в найприємнішому його вигляді.
Найкращий спосіб позбутися цих видінь — віртуально повернути ситуацію, проаналізувати й виправити припущені помилки, щоб уникнути подібного розвитку подій у майбутньому.
Сьогодні, 28 травня, зустріч із минулим можлива у представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно зробити все, щоб позбутися цих видінь.
Рак
Раків їхнє минуле — особливо, неприємне — весь час тягне назад. Нинішній день ідеально підходить для того, щоб залишити все погане позаду і рухатися вперед без зайвого клопоту, для цього зірки радять їм проаналізувати його, знайти припущені раніше помилки і виправити їх.
Лев
Левам, які рідко займаються самокритикою, повернення в минуле потрібне для того, щоб поглянути на себе критично і зрозуміти, що є найкращою їхньою якістю. Зробити це необхідно, інакше стосунки з оточенням руйнуватимуться дедалі більше і більше.
Риби
Риб пригнічує негатив, шлейф якого тягнеться з їхнього минулого: темна енергетика колишніх невдач відображається на нинішніх подіях відповідним чином. Сьогодні вони зможуть «відредагувати» своє минуле і почати рухатися світлою життєвою смугою.
Читайте також:
Сонце у Близнятах від 21 травня до 21 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Раку від 19 травня до 13 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Останні тижні Юпітера в Раку: що зміниться від 30 червня і кому пощастить найбільше