«Вірменія має вибір»: Пашинян різко відповів на закиди Лукашенка

Нікол Пашинян / © Reuters

Реклама

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван змінює підхід до зовнішньої політики та більше не покладатиметься на одного союзника або один стратегічний маршрут. Його заява стала відповіддю на слова Олександра Лукашенка про Вірменію.

Про це повідомляє NEWS.am.

Під час мітингу в місті Абовян Пашинян наголосив, що Вірменія більше не будуватиме свою політику на залежності від одного партнера, одного транспортного шляху чи одного енергетичного каналу.

Реклама

За його словами, країна розвиває нові транспортні та енергетичні проєкти, зокрема залізничні маршрути із Заходу на Схід, а також очікує запуску проєкту TRIPP і нового газопроводу через свою територію.

Пашинян зазначив, що Вірменія наразі не планує виходити з Євразійського економічного союзу, однак паралельно впроваджує реформи, орієнтовані на європейські стандарти.

Він також підкреслив, що остаточне рішення щодо майбутнього курсу країни ухвалюватиме народ Вірменії.

«Ми більше не конфліктний глухий кут, ми перехрестя світу, у народу Вірменії є вибір», — заявив прем’єр.

Реклама

Окремо Пашинян розкритикував Лукашенка, звинувативши його у спробах використання ЄАЕС проти Вірменії, зазначивши, що такі дії шкодять самому об’єднанню.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін пригрозив Вірменії «українським сценарієм», якщо громадяни цієї країни підтримають курс на вступ до Євросоюзу.

Ми раніше інформували, що Вірменія таємно закупила китайські БпЛА CH-4, тим самим завдавши «удар у спину» Росії.

Новини партнерів