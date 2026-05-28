Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван меняет подход к внешней политике и больше не будет полагаться на одного союзника или на один стратегический маршрут. Его заявление стало ответом на слова Александра Лукашенко о Армении.



В ходе митинга в городе Абовян Пашинян подчеркнул, что Армения больше не будет строить свою политику в зависимости от одного партнера, одного транспортного пути или одного энергетического канала.

По его словам, страна развивает новые транспортные и энергетические проекты, в том числе железнодорожные маршруты с Запада на Восток, а также ожидает запуска проекта TRIPP и нового газопровода через свою территорию.

Пашинян отметил, что Армения пока не планирует выходить из Евразийского экономического союза, однако параллельно внедряет реформы, ориентированные на европейские стандарты.

Он также подчеркнул, что окончательное решение о предстоящем курсе страны будет принимать народ Армении.

«Мы больше не конфликтный тупик, мы перекресток мира, у народа Армении есть выбор», — заявил премьер.

Отдельно Пашинян подверг критике Лукашенко, обвинив его в попытках использования ЕАЭС против Армении, отметив, что такие действия вредят самому объединению.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин пригрозил Армении «украинским сценарием», если граждане этой страны поддержат курс на вступление в Евросоюз.

Мы ранее информировали, что Армения тайно закупила китайские БПЛА CH-4, тем самым нанеся «удар в спину» России.

