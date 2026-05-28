Швеция начала подготовку передачи Украине истребителей Gripen

Истребитель Gripen / © Associated Press

Реклама

Швеция готовится передать Украине истребители Gripen JAS 39 C/D, а также обсуждает возможность дальнейшей продажи более современных самолетов JAS 39E. Официальные детали должны быть представлены в ближайшее время.

Об этом сообщает издание Aftonbladet.

По данным журналистов, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 28 мая созвал пресс-конференцию, на которой ожидается объявление о передаче Украине нескольких истребителей JAS 39 C/D в виде помощи.

Реклама

В то же время, как отмечает издание, параллельно стартуют переговоры о возможной продаже Украине дополнительных самолетов модели JAS 39E.

Предполагается, что Украина может профинансировать покупку этих самолетов за счет кредита Европейского Союза.

Также сообщается, что премьер Швеции Ульф Кристерссон планирует посетить авиабазу в Уппланде, после чего состоится пресс-конференция, посвященная международному сотрудничеству в авиационной сфере.

Ранее сообщалось, что истребители Gripen могут помочь значительно отодвинуть российскую авиацию от границы Украины и снизить угрозу ударов КАБ.

Реклама

Мы ранее информировали, что Украина может получить современные боевые самолеты Gripen и Rafale, однако столкнуться с дефицитом пилотов для их использования.

Новости партнеров