Не только сфера обслуживания: где и закон запрещает общаться на русском языке

Фразу «Здравствуйте» до сих пор можно услышать в кафе, спортзалах или на улице. Многие украинцы интересуются, где и когда такое общение запрещено, а что разрешено по закону.

Об этом рассказала учительница школы украинского языка МУЗА Алина Острозская.

Согласно закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, языком обслуживания потребителей является государственный язык.

Если бариста обращается к вам на русском, когда вы еще ничего не сказали, это нарушение. Так же, когда украинский бренд отвечает в директе на русском или продавец обращается на русском.

Если в заведении нет меню на украинском языке — это также нарушение. Предприятия, учреждения и организации обязаны предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке, в том числе через интернет-магазины.

«По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон», — подчеркнула эксперт.

Нарушением также является, когда сайт бизнеса открывается на негосударственном языке. Версия на государственном языке для пользователей Украины должна загружаться по умолчанию.

В школе учитель, говорящий на русском, нарушает статью 9 закона. Педагогические работники обязаны применять украинский язык при исполнении должностных обязанностей на уроках, перерывах, воспитательных мероприятиях и во внеурочное время.

Если кто-то говорит по-русски в парке или дома — закон этого не запрещает. Личная жизнь остается частной.

Эксперт отмечает, что украинский язык — это не только идентичность, но и уважение к себе и другим гражданам.

