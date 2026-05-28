Шахед.

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на четверг, 28 мая, российская армия атаковала беспилотниками Одесскую область. Под прицелом оказался юг региона.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Ночью враг атаковал ударными беспилотниками юг Одесщины. Информация о пострадавших не поступала», — подчеркнул чиновник.

Реклама

В результате удара дрон попал в частный жилой дом. В близлежащих домах повреждено остекление. Кроме того, прилет произошел в объект инфраструктуры.

Напомним, накануне днем дроны атаковали Одессу. Оккупанты попали в жилые дома и ТЦ, где расположены магазины и отделения «Новой почты». Вспыхнули припаркованные рядом автомобили. В результате ударов было травмировано более десяти человек. Среди пострадавших — дети.

Дата публикации 20:50, 27.05.26 Количество просмотров 104 Россия ударила по Одессе в среду дня: много раненых! Кадры с места прилета и рассказы очевидцев

Новости партнеров