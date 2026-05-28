Серед ночі росіяни атакували одну з областей: дрони влучили у житловий будинок — деталі
На Одещині російські безпілотники вдарили по житловому сектору.
Вночі проти четверга, 28 травня, російська армія атакувала безпілотниками Одеську область. Під прицілом опинився південь регіону.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Вночі ворог атакував ударними безпілотниками південь Одещини. Інформація про постраждалих не надходила», — наголосив чиновник.
Внаслідок удару дрон влучив у приватний житловий будинок. У прилеглих домівках пошкоджено скління. Крім того, «приліт» стався в об’єкт інфраструктури.
Нагадаємо, напередодні вдень дрони атакували Одесу. Окупанти поцілили в житлові будинки та ТЦ, де розташовані магазини та відділення «Нової пошти». Спалахнули автомобілі, які були припарковані поруч. Внаслідок ударів було травмовано понад десять осіб. Серед потерпілих — діти.