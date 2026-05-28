Із двигунами від Toyota та Subaru: у РФ створюють «гаражну» копію літака Третього Рейху на базі Ан-2

Модернізація Ан-2 зі встановленням трьох двигунів / © Defence express

Проблеми із впровадженням нового легкого літака ЛМС-901 «Байкал» змусили російську авіаційну галузь шукати альтернативи та повернутися до модернізації перевіреного Ан-2. У цьому контексті підприємство «Технорегион» із Єйська презентувало власну розробку: концепт передбачає заміну одного базового двигуна на три, що візуально нагадує німецький авіалайнер Ju-52 часів Другої світової.

Замість класичної носової силової установки АШ-62ИР потужністю 1000 к.с. конструктори пропонують інтегрувати модифікований 400-сильний двигун Toyota. Додатково під крилами планують розмістити ще два агрегати Subaru по 250 к.с. кожен. Таким чином, сумарна потужність тримоторної системи становитиме 900 к.с., пише Defense Express.

Одначе ці мотори серійно не виробляються, тож планується, аби всі три були від Toyota на 400 к.с., аби сумарно отримати 1200 к.с. Розробники додають, що ставлять «що Бог послав» та хочуть провести перший політ через два місяці.

Defense Express зазначає, що перед нами буквально «гаражна» розробка, яку роблять через неможливість профільних компаній створити заміну легендарному «кукурудзнику». У результаті намагаються провести самостійну модернізацію наявними під рукою засобами.

Проєкт від «Технорегион» серйозно ускладнює базовий Ан-2, бо тепер треба працювати з трьома двигунами на літаку, який був розроблений під один двигун. Це ускладнює обслуговування, керування та підвищує шанси відмови. Не кажучи про зміни у центруванні та балансі борта.

Окрім того, самі мотори є автомобільними. Вони хоч і отримали модифікації, але все ще не мають достатніх характеристик, ресурсу, стійкості та надійності у порівнянні з авіаційними аналогами. Не кажучи про те, що самі компоненти скоріше за все вживані, чим не додають впевненості у надійності.

У результаті, хоча такий оновлений літак зможе піднятися у небо, дуже сумнівно, що він отримає хоч якийсь масовий розвиток. Не кажучи про те, що з точки зору авіарегуляторів це «летюча катастрофа».

За візуальною схожістю може згадатися один з найвідоміших тримоторних літаків — Junkers Ju-52, який був розроблений у Третьому Рейху. Одначе тут буду ближчою аналогія до de Havilland DH.66 Hercules, який з’явився у Великій Британії у 1920-х роках та був тримоторним біпланом для перевезення пасажирів та вантажів.

Варто зазначити, що це не перша пропозиція ремоторизації Ан-2 у РФ. Щодо новенького ЛМС-901 «Байкал», то роботи над ним нібито продовжуються, а коштів знайшли на закупівлю одразу 50 одиниць, але про результати поки нічого не відомо.

