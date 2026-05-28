Володимир Путін. / © Associated Press

Російська Федерація зазнає великих втрат на полі бою. Москва готує жорсткий сценарій мобілізації, бо кампанія з набору контрактників продовжує демонструвати ознаки напруги.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що у Кремлі, ймовірно, точаться внутрішні дебати щодо того, чи повинна Росія проводити черговий раунд примусового призову резервістів.

Кремль готує жорсткий сценарій мобілізації

Зокрема, про підготування до додаткової мобілізації та збільшення кількості російського контингенту на «десятки тисяч» особового складу повідомив президент України Володимир Зеленський. З його слів, Київ також отримав розвідувальні дані про подальше збільшення «мобілізаційних зусиль».

«Водночас „фюрер“ Росії Володимир Путін поки залишається відданим поточній кампанії з набору персоналу за контрактом. Днями він підписав указ про списання боргу на суму до 10 млн рублів новобранцям та подружжям новобранців, які підписали контракт з Міноборони після 1 травня.

«Ці очевидні дискусії в Кремлі щодо потенційного примусового призову резервістів, ймовірно, виникають через слабкість, оскільки Росія дедалі більше бореться з поганою бойовою активністю, погіршенням наслідків війни для російської економіки, зниженням рівня набору та суспільним невдоволенням», — йдеться у звіті.

В Інституті наголошують, що, схоже, Кремль далі визначає свою головну перевагу над Україною як більшу чисельність. Втім, перевага Києва в тактичних БпЛА протягом усього театру бойових дій і ударної кампанії середньої дальності наразі нейтралізувала це, завдавши окупантам непропорційно високих втрат особового складу та техніки.

«Відсутність значних успіхів на полі бою, зростання жертв, рівень втрат сприяють внутрішньому сприйняттю росіян про те, що війна в Україні йде не дуже добре для Росії. Це сприйняття вже перешкоджає набору контрактників. Будь-яка кампанія з примусової мобілізації буде значно менш популярною серед російського населення зараз», — наголошують в ISW.

Добровольців не вистачає

Водночас, наголошують американські фахівці, вплив потенційного примусового призову російського резерву на поле бою залишається незрозумілим, враховуючи зростальні потреби Росії в людських ресурсах і той факт, що удари безпілотників ЗСУ гальмують переміщення окупаційних військ до лінії фронту.

Росії доводиться не лише замінювати втрати на полі бою, але й вербувати військовослужбовців для військ безпілотних систем та захищати свої оперативні та глибокі тилові райони від ударів дронів ЗСУ.

Аналітики зауважують, що зусилля РФ щодо добровільного набору військ ослабли 2026-го. Це змусило Москву розширити свої кампанії з пошуку добровольців на нові демографічні групи, включаючи жінок та студентів для військ БпЛА, а також операцій протиповітряної оборони тилових районів.

«Набір військ за контрактом в РФ продовжує скорочуватися, незважаючи на ці зусилля та нещодавнє збільшення одноразових бонусів за підписання договорів. Російські збройні сили вже страждають від адміністративних та навчальних труднощів для своїх наземних військ та операторів безпілотників за поточних темпів набору. Ці проблеми, ймовірно, матимуть негативний вплив на якість особового складу у разі можливого примусового призову», — зауважують в ISW.

Зазначається, що ці проблеми з навчанням, ймовірно, сприяли зниженню ефективності елітного російського Центру передових безпілотних систем «Рубікон», чиї елітні операції спочатку дозволили російським силам досягти значних успіхів з серпня 2025 року до кінця 2025 року.

